愛戀萊茵河 精品河輪遊

萊茵河是一條貫穿文明與藝術的軸線，有行旅安排搭乘精品河輪品牌阿瑪迪斯河輪，全船僅有十二間陽台套房，從荷蘭阿姆斯特丹經德國、法國到瑞士巴塞爾，途中經過荷蘭愛塞湖，大教堂之城科隆，沿著蜿蜒的莫瑟爾河繞道而行，接著來到充滿神話色彩的萊茵中部山谷，造訪德國城鎮：科赫姆、科布倫茨以及大學城海德堡，行經法國阿爾薩斯首府史特拉斯堡，最後抵達法、德、瑞三國交界處的巴塞爾。河輪的起點與終點安排荷瑞兩大米其林三星鑰飯店：阿姆斯特丹歐洲飯店、奧黛莉赫本、卓別林等名人最愛的瑞士布爾根施托克渡假村，摘下萊茵河最閃亮珍珠。

有行旅「歐洲最美水道．愛戀萊茵河」十四天十一夜，十月二日至十月十五日。報名：02-8643-3517、8643-3543，或瀏覽官網。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。