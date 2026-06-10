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比照颱風模式！鄭麗君：短延時強降雨 納入農產供需預警調節機制

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
為了穩定農產品市場價格，提升農產供應韌性，行政院副院長鄭麗君主持行政院物價小組會議，將短延時強降雨、區域性豪雨等短期區域性災害，比照颱風模式，納入市場預警及調節機制。同時因應端午節將至，密切注意應節物資價量變化。圖／行政院提供
為了穩定農產品市場價格，提升農產供應韌性，行政院副院長鄭麗君主持行政院物價小組會議，將短延時強降雨、區域性豪雨等短期區域性災害，比照颱風模式，納入市場預警及調節機制。同時因應端午節將至，密切注意應節物資價量變化。圖／行政院提供

為了穩定農產品市場價格，提升農產供應韌性，行政院副院長鄭麗君今天指示，將短延時強降雨、區域性豪雨等短期區域性災害，比照颱風模式，納入市場預警及調節機制。同時因應端午節將至，鄭麗君也要求密切注意應節物資價量變化的合理性。

鄭麗君今天主持召開穩定物價小組會議，聽取端午節應節商品及各類食材供應情形，以及討論因應中東情勢不確定性風險，民生安定措施至年底等事宜。

行政院表示，農業部已盤點各項應節農產品節前供給，並加強調配，包括：毛豬及土雞供應各增加11%、蔬果供應增加10.6%，另糯米、鴨蛋等主要食材庫存充裕，可充分滿足市場消費需求。行政院消保處指出，已針對指標賣場、超商及電商等通路販售的各款粽子進行價格調查，約有近4成8的粽子價格持平或下跌，另約有5成2的粽子價格上漲，不過在價格上漲的品項當中，有近8成品項漲幅在1成以下。

鄭麗君請農業部密切監控批發市場行情變動，落實各項產銷調配措施，確保端午節前市場供貨無虞、價格合理。她並指出，汛期將至，豪大雨及颱風發生機率升高，請農業部與地方團體密切聯繫及合作，強化防汛韌性，加強輔導農民防災整備工作。

鄭麗君同時要求密切關注各地批發市場供貨情形，並調整過往以颱風為主之因應模式，將短延時強降雨、區域性豪雨等短期區域性災害，也擴大一併納入預警及調節機制，在災害發生前研擬市場調節措施，穩定市場供應及價格，兼顧農民生計及消費者權益。

另外，因應中東情勢不確定性風險，目前國內油氣存量皆高於法定規範，6至8月天然氣已全數調度到位；不過考量美伊談判持續拉鋸，中東情勢仍具不確定性，政府已提前部署各項民生安定措施計畫至年底，並啟動冬季天然氣採購規劃，強化能源供應韌性。

鄭麗君 端午節 農業部 颱風 行政院

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