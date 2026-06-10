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醫療生態迎轉變…醫界憂居家化療影響護理人力 專家指新型保單無誘因

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
三班護病比帶來醫療生態轉變，衛福部將下半年將推動全癌別病人居家化療，金管會則著手研議一日住院保單商品。本報資料照片
三班護病比帶來醫療生態轉變，衛福部將下半年將推動全癌別病人居家化療，金管會則著手研議一日住院保單商品。本報資料照片

三班護病比帶來醫療生態轉變，衛福部將下半年將推動全癌別病人居家化療，金管會則著手研議一日住院保單商品。不過，臨床醫師點出，現行已有病人將化療藥物攜回施打的作法，若未來進一步採全數由護理師執行的居家醫療模式，恐讓護理人力更吃緊；保險專家則指出，一日手術險恐加劇民眾保單破碎化問題，且對已投保住院險的民眾誘因不大。

衛福部長石崇良宣布，下半年啟動全癌別居家化療，而健保早在十多年前，便已全面給付所有化療藥物可居家施打。台灣免疫腫瘤醫學會理事長吳教恩指出，考量藥劑毒性、化療時間等因素，臨床上多針對使用須連續輸注48小時的「5-FU」類型化療藥物大腸癌、胃癌、食道癌等病人提供居家化療選項，其餘化療藥品毒性較強，且使用時間較短，在醫院完成施打較為安全。

吳教恩指出，現行居家化療作法為病人先在醫院裝好針頭，領取裝有化療藥劑的「奶瓶」回家自行施打，完成後再回醫院拆針，未來若全面改為居家醫療模式，須由受過化療藥劑訓練的護理師至病人家中裝設針頭並為病人接上藥劑，每一時段處理病人數量有限，醫院門診化療反而效率較佳，護理師可同時處理多位病人，且癌友若有感染就不能化療，因此門診化療區院內感染風險偏低。

金管會因應新醫療趨勢，邀商保業者研擬一日手術、居家醫療險種。醫療保險專家李柏泉指出，現行多數醫療保險已可給付門診手術，但額度可能偏低，不過，可採一日手術的術式類型，如心導管檢查、膀胱鏡手術等，通常自費額度不高，多數費用已由健保給付，建議民眾應思考將保險用於支付自身經濟無法負擔的治療項目，別認為任何費用都要由商業醫療保險填補。

李柏泉直言，開發一日住院、居家醫療新型險種，只是填補社會需求的假象，這類「補丁式保單」反而恐讓民眾購買更零碎的保單，且對於已有醫療險住院日額理賠的病人誘因不高，這類病人若要求住院治療，反而能領到更多理賠金，且居家醫療對象為行動不便的高齡者，受限年齡、已罹患疾病等原因，難再加保，整體而言對保險市場並無意義，研判民眾投保意願不高。

保單 石崇良 衛福部

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