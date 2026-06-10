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居家癌症治療於半年上路 醫：病人篩選是第一、也是最重要的關卡

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
居家癌症治療於下半年上路，醫界、在宅醫療學會樂觀其成，但點出新制若要成功，從篩選病人、護理人力配置、提供支付誘因等，須擬定配套措施，讓醫療院所願意投入，同時商業保險給付應同步跟上，癌症患者才願意在家治療。圖/123RF
居家癌症治療於下半年上路，醫界、在宅醫療學會樂觀其成，但點出新制若要成功，從篩選病人、護理人力配置、提供支付誘因等，須擬定配套措施，讓醫療院所願意投入，同時商業保險給付應同步跟上，癌症患者才願意在家治療。圖/123RF

居家癌症治療於下半年上路，衛福部長石崇良表示，將適用於全癌別。醫界、在宅醫療學會樂觀其成，但指出新制若要成功，從篩選病人、護理人力配置、提供支付誘因等，須擬定配套措施，讓醫療院所願意投入，同時商業保險給付應同步跟上，癌症患者才願意在家治療。

衛福部健保署醫務管理組專委陳依婕說，今年六月中旬接獲南部醫院針對「居家化療」提案，經舉行兩場小型專家會議討論，目前專家基於病人安全建議就適用範圍、執行方式正詳細規畫，將依照部長石崇良指示研議細部執行方式。

「居家化療安全落地，病人篩選是第一、也是最重要的關卡。」亞東醫院副院長、重症醫學醫師洪芳明說，患者篩選流程及納入條件，應包括體能狀態、有無共病等，且患者首次治療應在院內進行，確認對藥物的耐受度與過敏風險後，才考慮轉居家治療。

洪芳明說，病人篩選須評估住家到醫院的距離、是否獨居、有沒有人照顧、居家衛生等，相關判斷由腫瘤科醫師、專科護理師，必要時藥師共同決定，並完整記錄於病歷。藥物選擇先從口服化療、皮下注射等低風險化療藥物開始，而非全面開放，病人在家期間也應導入遠距監測，隨時了解病情變化。一旦病人在家中突發狀況，可透過院方建立的「癌症急救綠色通道」，緊急聯絡與返院等事項。

在宅醫療學會理事長陳英詔說，施打癌藥過程十分複雜，包括人工血管的無菌措施、癌藥攜帶的注意事項、醫療廢棄物的處理等，目前施打癌藥由血液腫瘤科護理師負責，與居家護理師不同單位，但腫瘤科護理師缺少居家醫療經驗，居家護理師也少施打癌症藥物，兩者仍需整合。

陳英詔指出，目前各醫療院所護理人力不足，要如何調度人力為一大挑戰，或是與現有在社區的居家護理師合作，也是解方之一。另，衛福部需給予足夠的獎勵措施，讓醫院願意投入也很關鍵。

臨床上很多癌症患者是為了保險給付而住院打藥，這是不得已的選擇。新光醫院血液腫瘤科主治醫師游介宇說，如癌症標靶藥物每月藥費高達十萬、廿萬元，一般患者根本無法自行負擔，若已有繳交商保保費，當然希望保險可以給付，往後改為在家化療時，保險給付應該同步跟上，患者才會願意在家治療。

衛福部推動在家癌症治療，原因之一是醫院護理人力短缺，部分醫院採關病房因應，造成病房量能不足，癌症患者無法住院施打癌藥所致。游介宇說，新制推動時，必須兼顧患者情形，有些患者自我照顧能力不佳，或沒有家庭支持，也無法自行打藥，甚至還有患者在家自行施打癌藥時，出現管線脫落，或是癌藥藥瓶破裂等，都須嚴謹的考量。

石崇良 癌症治療

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