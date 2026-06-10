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林婉瑜「模糊式告白」法譯本出版 談台灣創作無顧忌

中央社／ 巴黎10日專電

台灣詩人林婉瑜詩集「模糊式告白」法文譯本出版，她藉此機會首訪法國並出席巴黎詩歌市集。她說，台灣流行樂和文學傳達強勁精神力量，在自由的台灣，「創作可以無所顧忌」。

「模糊式告白」（Une manière confuse de déclarer sonamour）是林婉瑜的第一本詩作法譯本，由譯者桑德琳（Camille Loivier）翻譯，Circé出版社出版，近期在法國面世。

配合詩集宣傳活動，林婉瑜首次踏上法國領土，於5月底開始到本月上旬，從北部的阿拉斯（Arras）、巴黎到南部的尼斯（Nice），接連參加多場座談及簽書會。

她受邀出席巴黎詩歌市集（Marché de la Poésie），在座談會上親自朗讀「他們的交談」、「模糊式告白」等詩作，再由桑德琳朗讀法語版本，台下聽眾多為法國人。

巴黎詩歌市集於本月3到7日在第6區的聖蘇必思教堂（Église St-Sulpice）前廣場舉行，集結逾400家詩歌出版社及相關刊物，每條走道、每個攤位前都有讀者和業界人士交談、翻看詩集，對詩歌的熱愛不容小覷。

林婉瑜接受中央社記者訪問時說，詩在全世界都不算是很「大眾」的藝術，但巴黎詩歌市集聚集很多詩人墨客和出版社，一些平常較為小眾的創作形式集結在一起，匯聚起來的能量很驚人，自己的作品能被翻譯並在法國出版，且受邀與譯者對談，是很特別的體驗。

她表示，國際上很多人知道台灣是因為科技業和半導體等較為實際的層面，但台灣的流行音樂和文學也傳達出台灣人強勁的精神力量，「因為台灣是一個自由的地方，所以創作可以無所顧忌」，她身為華納版權作詞人，認為台灣文學作品和流行音樂在華語領域中都具有領導能量。

有關「詩不可譯」的說法，林婉瑜認為，詩的形式本來就不是以敘述或表達事實為目的，「詩是跳躍的，詩是隱藏的」，有人說翻譯就是一種再創作，她也並不排斥，或許法譯本提供了法國文化角度的不同解讀。

林婉瑜舉例，她曾請桑德琳將她的文集「我沒有談的那場戀愛」書名翻譯成法文，她把得到的法文書名再譯回中文，意思變成「我未曾表達的愛」，與原本書名略有出入，「但這其實也沒有錯⋯所以這也是翻譯過程中一個挺有趣的地方」。

她說：「我不會強制要求（譯本）一定要百分之百在我的語境裡面，因為它找出了另外一種解讀，而且這個解讀並沒有錯誤。」

一名法國女子在簽書會上主動告訴林婉瑜，她聽了林婉瑜的詩歌朗讀，感覺文字散發出平靜的氣息，也讓她想起自己逝去的家人。

這名讀者還說：「我捍衛民主，因此很替台灣擔心，我時常想到台灣和台灣人，也支持你們的『抗爭』。」

林婉瑜則回應，台灣人很勇敢，每天還是正常上班上學，「台灣在這個世界上的存在感，遠大於島嶼本身的面積」。

林婉瑜在座談會中談及她主編「2022臺灣詩選」時，基於台灣複雜的歷史背景，存在各種族群、文化和語言，因此盡可能呈現台灣不同的聲音。

她還說，在台灣，她的作品常被認為與「愛」有關，但未必是狹義的愛情，有時是人際之間的愛，人與自然的愛，或人對世界的愛。

法國 巴黎 尼斯

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