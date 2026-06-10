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嚇鼠人！旅客搭車驚見「老鼠車內趴趴走」 台鐵回應了

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鼠患延燒 旅客目擊老鼠爬椅、在台鐵車廂趴趴走

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
台鐵車廂內驚見老鼠。圖／來談鐵路提供
台鐵車廂內驚見老鼠。圖／來談鐵路提供

有旅客目擊肥大老鼠台鐵車廂亂竄，老鼠甚至爬上座椅，在椅上趴趴走。對此，台鐵回應，該區間車每日都會有一至三次的清潔，研判老鼠應該是自停靠車站期間跑入車廂。

台鐵3229次從新左營開往屏東區間車，昨日晚間6時25分有旅客目擊老鼠在車廂內亂竄，旅客投訴粉專「來談鐵路」寫到「當時害怕極了」，懷疑是南部連日大雨老鼠上車避難。

對此，台鐵表示，該編組列車於載客前，都有經過消毒作業，並未有殘留食物及發現老鼠蹤跡，經研判可能為列車沿途停靠車站期間跑入車廂內。對於車廂內出現老鼠蹤跡一事深致歉忱，並針對該編組進行全面消毒，以避免孳生病源。

台鐵強調，所有列車每日皆按該車輛編組行駛之里程區間安排清潔，原則每日皆會施作1至3次清潔；如有特殊情況時，將會立即安排加強清潔及消毒作業。

台鐵車廂內驚見老鼠。圖／來談鐵路提供
台鐵車廂內驚見老鼠。圖／來談鐵路提供

台鐵車廂內驚見老鼠。圖／來談鐵路提供
台鐵車廂內驚見老鼠。圖／來談鐵路提供

台鐵 車廂 老鼠

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