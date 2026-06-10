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台中海線14萬戶大停電原因曝光網傻眼 台電：是豪雨害的

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中海線地區今天下午突發14萬1739戶大停電，清水、沙鹿、梧棲、大甲等區瞬間陷入漆黑。記者黑中亮／攝影
台中海線地區今天下午突發14萬1739戶大停電，清水、沙鹿、梧棲、大甲等區瞬間陷入漆黑。記者黑中亮／攝影

台中海線地區今天下午突發14萬1739戶大停電，清水、沙鹿、梧棲、大甲等區瞬間陷入漆黑，引發地方高度關注，台電傍晚發表正式聲明指出，事故起因於夏季用電尖峰前的「特高壓線路擴容與變電所設備提升工程」，在進行新設備送電時，疑因近期豪雨不斷、環境極度潮濕，導致現有的比壓器設備絕緣不良進而跳脫，台電對造成民眾不便深表歉意。

台電台中區營業處表示，因應台中地區用戶負載逐年增加，為趕在夏季用電尖峰來臨前提升中部用電品質與供電能力，台電近期正積極辦理特高壓線路擴容換線，以及變電所氣體絕緣開關設備（GIS）的容量提升工程。今日下午2時17分，工程人員正進行新設備的送電作業，不料現有系統卻傳出故障，引發海線地區大範圍斷電。

台電初步研判，由於中部地區近期豪雨不斷，空氣與環境極度潮濕，導致變電所現有的「匯流排比壓器」設備絕緣不良，在新舊系統銜接送電的衝擊下引發跳退，雖然此次停電波及14萬戶，但並未引發更嚴重的連鎖斷電。

台電強調，在今日進行新設備送電作業前，內部已有進行相關風險管控措施，並預先隔離部分設備、規劃獨立送電路徑與緊急應變措施。因此，事故發生後防線成功鎖定，並未讓外延傷害擴大，台電在30分鐘內陸續引導電網轉供，並於下午2時43分，事故發生後26分鐘後全數復電。

台電對於下午短暫的民生與交通混亂，深感抱歉外，針對此次事件會吸取經驗並精進檢討作業程序，也將「天氣與濕度因素」正式納入風險管控的關鍵指標中，避免類似的氣候突發狀況再次影響供電穩定。

台電 停電 豪雨

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