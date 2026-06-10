9早餐店稽查違規 麵包放過期、清漿現腸桿菌

食藥署今天公布早餐店稽查結果，共9家違規，包含早安美芝城、拉亞漢堡等連鎖業者，因未投保產品責任險、重組肉現場未標示遭罰，其他業者因麵包放過期、清漿現腸桿菌等違規。

衛生福利部食品藥物管理署今天透過新聞稿公布，聯合各地方政府衛生局，辦理「115年早餐餐飲業稽查專案」，總計稽查239家早餐餐飲業者，並抽驗276件成品及相關食材，整體合格率為99.6%，這次發現9家業者違規。

根據食藥署資料，這次違規名單出現連鎖早餐店，早安美芝城北市忠順店被發現業者未依規定投保產品責任險；拉亞漢堡北市莊敬店則是使用重組肉現場未標示與規定不符。台北市衛生局依違反食安法第13條、第25條，各裁處新台幣3萬元。

這次有2家克里姆晨食出現在違規名單，包含台東媽祖廟店及高雄市永仁店，前者現場菜單標示「鱈香魚堡、鱈香魚柳條」，但產品成分為巴沙重組魚肉，非鱈魚，品名與本質不符；後者菜單品名標示「鮮奶茶」，但原料使用乳飲品調製。高雄市衛生局併案開罰8萬元。

另外，花蓮縣早人早餐店也在違規業者名單，食藥署南區管理中心主任魏任廷告訴中央社記者，稽查人員今年1月21日去現場，發現40件未拆封貝果效期僅到今年1月3日及1月18日、10件楓糖可頌效期為去年12月20日及今年1月18日、1條精緻吐司效期只到今年1月19日，裁處6萬元。

位於台北市的山林企業社和平店，則是稽查人員在現場發現未標示牛肉、豬肉原料原產地及重組肉規定不符，以及菜單品名標示「鮮奶茶」，但原料使用乳飲品調製。食藥署說明，衛生局依違反食安法第25、28條，共計開罰7萬元。

台北市洪記豆漿大王也在違規名單，魏任廷指出，初驗檢出「清漿」腸桿菌科15 CFU/mL，超過正常值10 CFU/mL，這個稽查項目反映業者衛生品質，意味環境、器具、製作流程或豆漿儲存有問題，造成微生物增殖，衛生局開罰3萬元。