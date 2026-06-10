立院審查醫療法修正草案…醫療暴力、隱私規範未獲共識 交付黨團協商

立院衛環委員會今審議醫療法修正草案，通過法人得為醫療社團法人社員，並增醫師可為其執業登記醫療機構為醫療廣告。但對於醫療暴力、隱私規範等相關條文，保留送黨團協商。

立法院社會福利及衛生環境委員會今討論醫療法修正草案，內容涵蓋醫療暴力、醫療機構病例及隱私、偏鄉醫事人員免稅、醫事鑑定、醫療廣告、醫療社團法人等相關規定。針對醫療暴力相關的醫療法第24條，因內容涉及醫療法106條相關罰則，今未有通盤共識，因此予以保留，將交由黨團協商。

近期外界關注的醫療隱私問題，現行醫療法72條規定「醫療機構及其人員因業務而知悉或持有病人病情或健康資訊，不得無故洩漏」。民眾黨及民進黨皆提出相關修正版本，不僅增訂醫療機構醫療隱私維護規範所涵蓋的相關樣態，也期待能增加行政罰，改善相關問題。

民眾黨立委邱慧洳期待羅列相關事項，並在醫療法中明文規定禁止項目，並納入刑法相關處分；民進黨立委林淑芬則認為，刑法已有相關規範，若有從業人員違法可依現有刑法處置，醫療法應以行政責任為優先，更強調資安及醫療機構的管理規範，雙方意見不同引發論戰，今會中決議予以保留。

今天通過醫療社團法人相關條文，現行醫療法第49條規定，法人「不得」為醫療社團法人社員，不過今同意通過，將法條文字修改為，法人「得」為醫療社團法人社員，且社員及其持份轉讓，應經中央主管機關許可；其資格條件等管理事項辦法，由中央主管機關會商相關機關定之。

相關50條及53條也同步修訂，將醫療社團法人有法人社員者，董事以6至15人為限；且具法人社員的醫療社團法人分派盈餘時，應提撥10%用於提升員工福利、病人權益及就醫品質與環境，提撥金額應於2年內執行完畢。

衛福部長石崇良會後說明，今討論的3大內容，目前多數修法方向已取得共識，剩餘部分主要針對法條文字進行調整，以符合比例原則及罪刑法定明確性原則。針對醫療隱私，行政院目前檢討個人資料及刑法相關規範，避免醫療法與未來刑法修正內容出現競合或罰則輕重失衡，現階段優先從行政管理面著手。