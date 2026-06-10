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失智者家屋未納入長照3.0 卓揆：今年補不完明年補、一定要補起來

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
行政院長卓榮泰（前排左三）今到基隆市參訪失智症團體「家屋」時，表示要將失智者家屋這類機構，納入長照3.0服務網絡。記者邱瑞杰／攝影
行政院長卓榮泰（前排左三）今到基隆市參訪失智症團體「家屋」時，表示要將失智者家屋這類機構，納入長照3.0服務網絡。記者邱瑞杰／攝影

行政院長卓榮泰今到基隆市，參訪失智症團體「家屋」時說，失智者日間照顧已納入長照3.0，但像家屋這類機構未納入，政府應趕快補足，今年補不完，明年補，明年補不完，再一年就補起來，把社會安全網全盤建立起來，否則家庭的負擔會一直增加。

卓榮泰今天到位於基隆市七堵區泰安路，由士林靈糧堂社會福利協會堂負責營運的失智症團體家屋，聽取衛生福利部長照司長祝健芳簡報長照3.0精進失智照護政策。

祝健芳說，台灣已進入超高齡社會，今天我國失智症推估人數約40萬人，將透過放寬全齡失智症為長照服務對象，推動社會處方箋試辦計畫，希望藉由及早診斷和服務介入，延緩失智、失能病程，打造預防及延緩的失智友善社會，達成賴清德總統「國家希望工程」，擴大社會投資、減輕家庭負擔及強化醫療照顧銜接，打造健康台灣的施政目標。

卓榮泰表示，長照3.0預算增加，現在政府就是要趕快把遺漏的部分補足，不能再有任何的缺失。今年補不完，明年把它補起來。明年補不完，再一年就把它補起來。我們需要在最快的時候內，把社會安全網全盤建立起來，否則家庭的負擔是會一直增加。家庭負擔增加，對產業就是負面的損失。我們盡量發展產業，盡量支持家庭，盡量在做很多的人口對策，小孩子我們照顧，老人、齡化和失智症各種症狀，我們也要多一層協助，趕快納入社會安全網裡面來。

士林靈糧堂社會福利協會在全台多處承辦失智者家屋，卓榮泰說，他今天也請協會執行長簡月娥協助，搜羅各地的執行經驗，告訴政府那裡做的還不夠多、不夠快、不夠好，政府盡量把它補足。長照推3.0，失智症防治照護政策綱領也從2.0升格到3.0，兩者結合起來，服務內容項目就會更多。

卓榮泰說，除了機構都要增加，服務都要升格，值跟量都要增加，也要導入更多的AI，運用人工智慧，一方面可以部分取代現在比較缺乏的人力，也讓失智者能夠在比較科技的環境當中，增加安全。當跌倒了，或突然間身體有狀況，不能動了，都可從偵測系統察覺，增加安全屏障。

長照 卓揆 卓榮泰

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