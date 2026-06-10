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影／「RE見：齊柏林俯瞰台灣」年度特展 首度結合衛星和空拍影像

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
「RE見：齊柏林俯瞰台灣」年度特展明天起在新北市淡水齊柏林空間展出，300公分巨幕投影與環繞聲場，讓參觀者融合視覺、聽覺，沉浸式感受台灣海岸的壯闊與脆弱。記者林昭彰／攝影
「RE見：齊柏林俯瞰台灣」年度特展明天起在新北市淡水齊柏林空間展出，300公分巨幕投影與環繞聲場，讓參觀者融合視覺、聽覺，沉浸式感受台灣海岸的壯闊與脆弱。記者林昭彰／攝影

「RE見：齊柏林俯瞰台灣」年度特展明天起在新北市淡水齊柏林空間展出至明年5月，將首度結合國家太空中心衛星影像成果，在各展區呈現衛星與空拍影像的對照視角，讓觀眾從不同尺度觀察土地的改變。

看見．齊柏林基金會指出，2013年「看見台灣」讓無數人第一次從高空重新認識自己的家園，也開啟台灣社會對環境與土地議題的廣泛討論。今年特展由首位「三金典禮」設計師方序中統籌策展，依循「山、河、海、城市」四大地景脈絡，引導觀眾重新看見台灣的美麗與變遷，加入衛星影像亦象徵齊柏林導演從萬呎高空守望台灣的精神，首次延伸至浩瀚宇宙。

特展且邀請五月天瑪莎擔任音樂總監，與知名MV導演吳仲倫創新打造「海區影音展區」，透過300公分巨幕投影與環繞聲場，讓參觀者融合視覺、聽覺，沉浸式感受台灣海岸的壯闊與脆弱。詳細展覽資訊可到看見．齊柏林基金會官網https://www.chipolin.org/exhibition查詢。

今天開展記者會同時安排與國家太空中心（TASA）簽署合作協議（MoA），未來將結合空拍影像、人文記錄與衛星遙測科技，共同建立更完整的台灣地景觀測與環境記錄網絡，讓土地變遷被持續看見與留下。

「RE見：齊柏林俯瞰台灣」年度特展明天起在新北市淡水齊柏林空間展出，「齊柏林衛星」模型象徵齊導從萬呎高空守望台灣的精神，首次延伸至浩瀚宇宙。圖／看見．齊柏林基金會提供
「RE見：齊柏林俯瞰台灣」年度特展明天起在新北市淡水齊柏林空間展出，「齊柏林衛星」模型象徵齊導從萬呎高空守望台灣的精神，首次延伸至浩瀚宇宙。圖／看見．齊柏林基金會提供

「RE見：齊柏林俯瞰台灣」年度特展明天起在新北市淡水齊柏林空間展出，現場甚至展示齊柏林導演2017年直升機失事殘骸。記者林昭彰／攝影
「RE見：齊柏林俯瞰台灣」年度特展明天起在新北市淡水齊柏林空間展出，現場甚至展示齊柏林導演2017年直升機失事殘骸。記者林昭彰／攝影

「RE見：齊柏林俯瞰台灣」特展首度結合國家太空中心衛星影像成果，在各展區呈現衛星與空拍影像的對照視角，讓觀眾從不同尺度觀察土地的改變。圖／看見．齊柏林基金會提供
「RE見：齊柏林俯瞰台灣」特展首度結合國家太空中心衛星影像成果，在各展區呈現衛星與空拍影像的對照視角，讓觀眾從不同尺度觀察土地的改變。圖／看見．齊柏林基金會提供

「RE見：齊柏林俯瞰台灣」特展首度結合國家太空中心衛星影像成果，在各展區呈現衛星與空拍影像的對照視角，讓觀眾從不同尺度觀察土地的改變。記者林昭彰／攝影
「RE見：齊柏林俯瞰台灣」特展首度結合國家太空中心衛星影像成果，在各展區呈現衛星與空拍影像的對照視角，讓觀眾從不同尺度觀察土地的改變。記者林昭彰／攝影

齊柏林 太空

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