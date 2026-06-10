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牙痛到後腦勺竟是舌癌 北榮助保住言語、飲食功能

中央社／ 台北10日電
牙痛示意圖。圖／ingimage
牙痛示意圖。圖／ingimage

年近50歲蕭小姐2年前發現罹患舌癌，接受手術但又復發，讓她陷入沮喪，所幸在北榮「前導化療、精準切除」治療模式下，保住言語與飲食功能，外觀不受影響，有望陪孩子長大。

蕭小姐回頭看這一路走來，2年前先是劇烈牙痛，一度痛到連後腦勺都在痛，就醫聽到自己竟罹患舌癌，第一個念頭是「孩子還小，我不能倒下」。然而她的治療路並不順遂，第一次手術後，病況並未好轉，傷口甚至流出異樣分泌物。

蕭小姐輾轉於多家醫院仍無解，最後前往台北榮民總醫院就醫，經切片證實個案是「右後舌部舌癌復發第二期」，若依傳統手術方式處理，勢必影響吞嚥、說話功能。

北榮耳鼻喉頭頸醫學部喉頭頸科主治醫師李宗倫今天在成果分享記者會上簡報指出，北榮近年積極推行「前導式化療結合精準經口機械手臂手術」治療模式，以「先化療縮小腫瘤、再精準切除」的策略，盡可能保留病人外觀完整性，同時有效恢復吞嚥及語言功能。

李宗倫表示，頭頸癌病人在手術前，會先接受2至3個療程的前導化療，先縮小腫瘤體積；待評估腫瘤縮減程度後，再由喉頭頸科團隊依殘餘腫瘤範圍，進行機械手臂精準切除，避免傳統手術的大範圍破壞。

透過跨科別整合治療，李宗倫指出，不僅可減少傳統手術造成的外觀缺損，也有助於保留病人吞嚥、說話功能，降低治療相關副作用與後遺症；蕭小姐術後第10天即完全恢復經口進食，目前追蹤顯示腫瘤控制良好，口腔及舌部外觀、言語與飲食功能皆已恢復正常，生活不受限制。

根據衛生福利部統計，口腔及咽喉癌為國內第6大惡性腫瘤。北榮耳鼻喉頭頸醫學部主任戴世光指出，台灣口腔癌患者人數較多，在前導化療及治療降階方面累積了相當豐富的臨床經驗，國內多家醫學中心已逐步採用，並依術後病理結果調整後續治療，未來仍需透過大型、多中心臨床研究，建立更完整的實證基礎。

北榮 腫瘤 語言

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