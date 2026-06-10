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居家化療下半年上路 癌症希望基金會：保險理賠不該受限治療場域

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長石崇良表示，今年下半年將希望參照國外經驗推動全癌別在家癌症治療，減少院內感染發生。記者翁唯真／攝影
衛福部長石崇良表示，今年下半年將希望參照國外經驗推動全癌別在家癌症治療，減少院內感染發生。記者翁唯真／攝影

癌症醫療新制迎來全面改變，衛福部石崇良宣布，下半年將全面推動癌症居家化療，同時，金管會因應三班護病比帶來的一日手術等改變，正研擬新型醫療險保單。對此，癌症希望基金會指出，隨醫療模式改變，健康險理賠認定應回歸「醫療必要性」核心原則，經醫師認定必要且適切的治療，不分治療場域都應享有申請理賠的權益。

癌症希望基金會副執行長嚴必文指出，基金會於2017年即提出「商保補位健保」倡議，原因是第一線服務癌症病友過程中，觀察發現諸如化學治療、標靶治療、免疫療法在內，許多癌症治療已從住院治療，轉為門診、日間治療，甚至延伸至居家照護，但部分商業醫療保單條件，仍停留在「必須住院」才能理賠，病人接受必要治療，卻拿不到原先期待的保障。

嚴必文指出，對金管會將醫療險商品與理賠規則是否能跟上醫療實務發展，提至枱面上討論，給予肯定及支持，而石崇良提到下半年衛福部擬推動癌症居家化療新政策，正反映出癌症治療場域轉變趨勢，當醫療模式出現改變，健康險理賠認定時，應回歸至「醫療必要性」核心原則，也就是醫師認定為必要且適切的治療，不論是在住院、門診、日間治療或居家照護，都應有獲得理賠權益。

衛福部規畫下半年全面推動癌症居家化療，病人第一次化療時住院確認副作用，若在可接受範圍，後續便改為安排居家化療，盼減輕病人院內感染風險。對此，嚴必文提醒，對許多病人及家屬而言，採用居家化療新方式，仍會擔心用藥安全、突發狀況能否及時求助等，呼籲衛福部訂出清楚的配套流程，並且準備完善，才能讓病人及家屬安心。

癌症 石崇良 衛福部

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