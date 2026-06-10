衛福部將推居家化療 台癌基金會籲設後送機制、醫療保單應通融給付

三班護病比入法，我國迎來醫療生態轉變，一日手術將成趨勢，衛福部長石崇良今天宣布，將全面推動癌症居家化療。對此，台灣癌症基金會指出，雖樂見癌症治療從以住院為中心，走向以病人生活為中心，但居家化療並非單純把醫院搬回家，安全流程必須謹慎設計，並建立24小時諮詢、後送系統，另建議政府支持醫院培育專責居家護理師、個管師，確保病人照護品質穩定。

台灣癌症基金會總監馬吟津指出，樂見衛福部推動癌症居家化療，對癌友而言，若能在安全評估下，減少住院、降低奔波及感染風險，有助提升治療期間生活品質，並讓資源有效運用，為推動此癌症照護模式著大轉型，除醫療端配合外，安全流程、人力、保險理賠即居家支持亦需同步到位，尤其安全流程必須嚴謹設計。

並非所有癌症化療藥物都適合攜帶回家使用。馬吟津建議，癌友居家化療初期，應限定安全性相對較高、劑量穩定且可使用攜帶式輸注裝置的特定針劑，並由醫師依病人自身情況、副作用風險、居家環境與照顧支持條件審慎評估，且應建立24小時諮詢、緊急後送機制，及居家醫療廢棄物回收機制，並透過家屬衛教及確認機制，確保病人在家治療安全性不低於醫院。

不過，馬吟津強調，居家醫療不該淪為「責任轉嫁家屬」，癌症治療為長期且高強度歷程，若僅把藥物、設備或注意事項交由病人及家屬全權處理，恐反增家庭焦慮，應由醫療團隊延伸至家中，包括居家護理、個案管理師、遠距追蹤、清楚衛教及照顧者支持，別讓家屬獨自承擔醫療風險，建議政府支持醫院培育、聘用專責居家護理師及個管師，避免醫護負擔加重，同時確保照護品質。

除醫療方面調整，保險理賠也須同步銜接。馬吟津指出，許多癌友過去所買商業醫療險，仍以「住院」為理賠前提，若經醫師評估具醫療必要性，將化學治療改在家中進行，病友不該失去保障，呼籲金管會與保險業者，應針對既有保障透過批註、通融理賠或過度銜接機制，病團支持癌症治療更人性化，但專責人力、安全流程、保險理賠需一併到位。