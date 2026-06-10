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國產花生價跌農業部徹查不實謠言 張麗善支持

中央社／ 雲林縣10日電

國產花生跌價，農民疑與台美對等貿易協定預期心理有關。農業部陳駿季今天說，不宜以錯誤訊息、還沒實施的政策去影響產地價格，若有不實、刻意的謠傳，將啟動稽查；雲林縣長張麗善力挺徹查。

陳駿季今天受訪說，雲林花生才進入採收初期，採收比率尚不足5%，但有媒體報導特定人士或盤商因台美對等貿易協定（ART）而降低花生價格，這是不實資訊，因為目前進口花生和以前都是一樣，並沒有改變，不應該以未實施的政策影響產地價格，如有不實、刻意的謠傳，例如美國進口花生打壓台灣，會展開稽查。

張麗善表示，支持農業部嚴格徹查，絕不能容許不肖業者藉勢藉端壓低花生收購價格，不希望辛苦耕作的農民成為受害者。

張麗善說，ART塵埃落定，美國農產品何時進口，中央要有短中長程的規劃，把傷害降到最低，農民才能安心。

張麗善表示，農民最需要的是明確訊息與政策方向，在國際經貿變局下，透過什麼樣的機制保護農民，農業安全基金如何運作並提供實質支持，也希望中央可以和外界說明。

張麗善 農業部 陳駿季

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