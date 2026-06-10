聽新聞
0:00 / 0:00
馬祖濃霧航班受阻 民航局啟動C計畫、軍機疏運279人返台
近日馬祖地區受天候不穩定影響，多數往返航班因濃霧造成能見度不足而取消，造成旅客滯留。交通部民用航空局表示，今（10）日天候轉佳後，已於下午啟動疏運C計畫，並協調國防部派遣軍機協助疏運旅客返台。
民航局指出，馬祖地區近日持續受到濃霧影響，航班起降受限。隨著今日天候條件改善，下午起立即啟動疏運機制，由國防部支援軍機投入疏運作業，以協助滯留旅客儘速返回台灣本島。
根據統計，自下午2時55分起，軍方共出動4架次軍機執行疏運任務，累計搭載279人次軍、民旅客返台，有效紓解馬祖地區旅客滯留情形。
民航局提醒，近日天候變化幅度較大，離島航班尤其容易受到濃霧及雷雨等因素影響，旅客規劃行程時應預留彈性時間，並隨時留意最新氣象資訊及航空公司公告的航班異動情形，以免影響行程安排。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。