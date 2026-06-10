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口腔及咽喉癌傳統治療影響外觀及吞嚥 北榮「二合一」治療降副作用

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
口腔及咽喉癌為國內第六大惡性腫瘤，台北榮總近年推行，前導式化療合併精準經口機械手臂手術治療模式，先以化療縮小腫瘤、再精準切除，有效恢復患者吞嚥及語言功能。圖／台北榮總提供
口腔及咽喉癌為國內第六大惡性腫瘤，台北榮總近年推行，前導式化療合併精準經口機械手臂手術治療模式，先以化療縮小腫瘤、再精準切除，有效恢復患者吞嚥及語言功能。圖／台北榮總提供

口腔及咽喉癌為國內第六大惡性腫瘤。傳統上，較大型或位於口腔後方、口咽部等位置較深的腫瘤，需要大範圍破壞性手術，將嚴重影響病人吞嚥、說話等功能。台北榮總近年推行，前導式化療合併精準經口機械手臂手術治療模式，先以化療縮小腫瘤、再精準切除，有效恢復吞嚥及語言功能。

年近50歲蕭小姐，2年前感覺以為是牙痛，後來延伸到後腦勺，確診竟是右側舌癌第二期，雖然手術切除，但持續有組織液流出，伴隨劇烈疼痛，輾轉就醫沒有改善，後來到北榮就醫，切片證實舌癌復發。

北榮喉頭頸科主治醫師李宗倫說，蕭小姐於113年7月因右側舌癌於外院接受經口手術治療，後於114年5月因右側舌部劇烈疼痛至北榮就醫，經切片證實為右後舌部舌癌復發第二期。若依傳統手術方式處理，需由顏面部下頷骨切口才能進行腫瘤切除與重建，將對吞嚥、說話功能及外觀造成相當大影響。

北榮採用「前導式化療+精準經口機械手臂手術」治療模式，為蕭小姐量身定作治療計畫，先進行2個療程的前導式化療。療程結束後，腫瘤明顯縮小，疼痛幾乎消失。114年9月再接受精準經口切除手術，並同步完成經口游離皮瓣重建，全程無需切開下頷骨及顏面部傷口。

蕭小姐術後病理檢查顯示，腫瘤已完全清除，舌部無殘存癌細胞，頸部也無淋巴轉移，因此無需再接受術後放射化療，傷口皮瓣癒合良好，術後第10天即完全恢復經口進食，目前追蹤顯示腫瘤控制良好，口腔及舌部外觀、言語與飲食功能皆已恢復正常，生活不受限制

李宗倫說，頭頸癌病人透過跨科別整合治療，不僅可減少傳統手術造成的外觀缺損，也有助於保留病人吞嚥、說話功能，降低治療相關副作用與後遺症。

北榮耳鼻喉頭頸醫學部戴世光主任說，台灣口腔癌患者人數較多，在前導化療及治療方面累積了相當豐富的臨床經驗，國內多家醫學中心也已逐步採用，並依術後病理結果調整後續治療。未來仍需透過大型、多中心臨床研究，建立更完整的實證基礎。

病人 北榮

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