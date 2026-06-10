癌症治療不一定要住院…法國「在家治療」成熟 專家揭台灣推行重要關鍵

衛福部長石崇良宣布，下半年將推動「全癌別在家治療」新模式，希望降低院內感染風險，同時提升病人生活品質。不過，癌症治療涉及藥物配送、症狀監測與緊急處置等複雜醫療需求，台灣是否有能力推動？專家認為，若借鏡歐洲經驗，關鍵不只是把病人送回家，而是建立完整的後勤與支援系統。

台灣私立醫療院所協會秘書長吳明彥表示，法國被視為全球居家住院制度最成熟的國家之一，其中最具代表性的便是法國健康服務基金會（Fondation Santé Service）。該機構成立於1958年，由法國國家抗癌聯盟倡議設立，初衷是希望讓癌症末期患者能在熟悉的家庭環境中接受照護，減少長期住院帶來的孤獨與痛苦。

曾赴歐洲考察居家醫療制度的吳明彥分析，法國與西班牙等國的成功經驗顯示，居家醫療要能真正運作，首先必須建立完善的藥品與醫材供應系統。法國健康服務基金會與超過5,000名基層開業醫師及醫療機構合作，每天照顧超過2,500名病人，提供從癌症治療、術後照護到安寧緩和醫療等多元服務，讓患者在家中也能獲得接近醫院等級的醫療品質。

吳明彥指出，法國及西班牙的大型居家住院機構均設有中央化藥品調配中心，可統一處理藥品、醫療耗材甚至部分化療藥物的配置，再透過物流系統直接配送至病患家中。護理人員到宅時，所需設備與藥品早已送達，無須自行攜帶大量醫療物資，大幅提升照護效率。

「這種模式非常具有參考價值。」吳明彥說，歐洲大型中心一天可完成數千份藥品與耗材配送，甚至連部分化療藥物都能集中調配後送往患者家中，形成完整後勤網絡。除了藥品配送外，更重要的是建立24小時快速反應機制。

吳明彥指出，癌症病人與安寧緩和患者最常面臨兩大問題，一是疼痛突然惡化，二是呼吸困難等急性症狀。若無法即時處理，患者只能送急診或重新住院，使居家治療失去意義。而歐洲居家住院系統普遍設有「快速反應團隊」（Rapid Response Team），一旦病人出現異常狀況，可立即到府評估與處置。

吳明彥認為，台灣未來若要推動全癌別在家治療，可考慮由台大、榮總、長庚等大型醫學中心率先成立區域型快速反應團隊，提供24小時支援服務。一旦病況惡化需要住院，也能直接銜接原醫療體系，提高民眾信任度。

另外，執行到宅醫療未必全由醫師負責。吳明彥表示，許多症狀評估、藥物調整與設備設定，可由受過完整訓練的專科護理師執行，在醫師授權與遠距支援下，即可處理大部分問題，讓醫療資源運用更有效率。

「台灣若要複製歐洲成功模式，仍須突破不少制度障礙，包括藥品配送法規、藥師交付規定、醫材物流管理及人力配置等問題。」吳明彥坦言，現行法規對於藥品交付流程規範較為嚴格，未來如何兼顧病人安全與配送效率，將是政策推動的重要課題。