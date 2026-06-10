碳費收入近50億元 環境部預告補助辦法

環境部日前公布首次碳費收入達新台幣49.7億元，為妥善運用碳費，環境部今天預告相關補助辦法，明訂申請條件及審查期限；另外關於產業提出利息補貼需求，將另訂要點。

環境部日前公布碳費繳費情形，排碳大戶合計461廠（240家企業）應繳費，最終收費金額為49.7億元，並納入溫室氣體管理基金。

為妥善運用溫管基金，環境部今天預告「溫室氣體減量技術及氣候變遷調適補助辦法」草案，就補助事業辦理溫室氣體減量技術及氣候變遷調適訂定辦法。

環境部氣候變遷署組長溫育勇告訴中央社記者，本辦法預告期10天，預計將於18日舉辦公聽研商會收集各界意見，並盡快辦理公告程序。

根據草案，補助項目包含7大項，如轉換低碳燃料或低碳製程措施；節能或抑低尖峰用電措施；二氧化碳捕捉、利用與封存技術；負排放技術；國際碳邊境調整機制因應措施；溫室氣體減量或氣候變遷調適創新技術研發；其他有關氣候變遷調適研究及溫室氣體減量事項。

環境部指出，申請案受理後應於2個月內審查完竣；若有不合規定或內容有欠缺，應通知申請補助者限期補正，補正總日數不得超過一個月，屆期未補正或補正仍不合規定者，予以駁回。

經溫室氣體管理基金管理會委員討論，初步同意約20億元會補助事業及地方政府進行溫室氣體的減量或是調適研究；另外，預計有5億元會提供給事業做為信用保證跟利息補貼。

關於利息補貼相關事宜，溫育勇解釋，由於本補助辦法中不包含利息補貼與信保，因此後續將調整並預告「溫室氣體管理基金收支保管及運用辦法」修正草案，增列轉型利息補貼與信保條款，並另訂要點；同樣也會在18日的公聽研商會中一併說明。