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Team Taipei挺就業！5/23「立業成家・幸福啟程」就業博覽會

文／ 臺北市就業服務處提供

圖／臺北市就業服務處提供
圖／臺北市就業服務處提供

臺北市就業服務處於115年5月23日（星期六）10時30分至16時，在臺北市政府市政大樓1樓中庭舉辦「立業成家・幸福啟程」就業博覽會。活動集結52家優質企業，提供2,061個工作機會，正職起薪中位數達4萬元，且逾六成職缺不限相關經驗。透過整合企業徵才與強化就業支持措施，為尋求就業與轉職機會的人才，逐步實現立業成家之人生目標。

臺北市勞動局局長王秋冬表示，尋職就業是一場理性與感性的邂逅，期許求職者與企業攜手走向幸福的那端。我們極為重視企業對員工的照顧與福利承諾，因此本次就業博覽會特別遴選具備官方認證與社會責任的指標企業，致力為求職者的職涯與人生大事提供最強應援，包含鼎鼎大飯店深耕健康職場並摘下2025友善就業菁采獎肯定。在政府認證的基礎上，也進一步納入深耕社會責任的典範企業，如信義房屋展現憑藉2024亞洲企業社會責任三項大獎展現永續底氣，晶華酒店則致力於多元共融的友善職場，獲頒友善壯世代及亞洲最佳雇主。透過政府政策引領與企業實踐，攜手打造兼顧發展與生活的幸福職場環境。

在薪資條件方面，本活動整體薪資水準穩健，並由寒舍餐旅、晶華酒店、信義房屋及皇翔建設等12家上市上櫃企業帶動，提供制度化薪資結構與明確晉升機制。正職職缺計1,639個，起薪由3萬4,000元至7萬元不等，且半數職缺起薪達4萬元以上；另有417個兼職機會，其中兼職管理藥師時薪高達500元。以產業類別來看，住宿餐飲業提供最多入門及服務職缺，運輸及倉儲業開出最高起薪7萬元，整體職缺涵蓋從新手到專業類型，讓不同背景的求職者皆可找到合適機會。

除了優渥薪資，參展企業更透過完善的福利與培訓體系，落實對求職者「立業成家」的承諾。如信義房屋提供「180天完整教育訓練」與「一對一師徒制」協助新手接軌，HOLA和樂家居針對社會新鮮人推動儲備菁英計畫；統一多拿滋 (Mister Donut) 則明確提供「結婚補助」及「子女教育補助金」，直接支持員工的人生新階段。此外，針對專業技術職如三重客運駕駛長，公司亦提供專業培訓，確保新手能穩健轉職。

為協助民眾強化求職準備，現場規劃「兩場主題講座」，首場邀請資深獵才顧問Owen以其橫跨養雞場到軟體業獵才顧問的傳奇經歷，分享如何讓轉職更靠近理想的自己；第二場由資深產品經理Nick探討透過有效的人脈經營開拓自己的夢幻職涯。現場還設計五場「快問快答」互動活動，每小時一場，每場限定10名參與者，優勝者可獲精美小禮。

除企業徵才外，現場亦設置「政府資源諮詢專區」，整合勞動局的求職防騙與職訓資訊，以及衛生局的育兒支持與健康諮詢，包含幼兒照護與好孕資源，協助市民在職涯發展與人生規劃間取得平衡，逐步實現「立業成家」之政策目標。

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