聽新聞
0:00 / 0:00
影／全台大雨中南部水庫進帳 卓榮泰稱及時雨：盼落水庫不要落街道
受滯留鋒面與強烈西南氣流雙重夾擊，全台各地大雨不斷，行政院長卓榮泰今天說，這幾天的風雨對台灣而言是「及時雨」，中南部最近比較缺水，很多落在水庫區如曾文水庫、南化水庫水都有進帳，期盼落在水庫不要落在街道，感謝土地公保佑「風調雨順」。
行政院長卓榮泰今天下午到七堵區接連參拜百福圳頭福德宮等三廟，卓揆說，這幾天的風雨對台灣而言是「及時雨」，中南部最近比較缺水，昨天和今天雨較大，很多落在水庫區如曾文水庫、南化水庫水都有增加，期盼落在水庫不要落在街道，他今天也祈求「風調雨順」。
卓榮泰說， 這場雨來得剛好，中部和南部最近比較缺水，尤其是南部。他觀察了一下，大多落在水庫區，基隆雨勢也不大，這就是所謂的「風調雨順」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。