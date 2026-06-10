影／全台大雨中南部水庫進帳 卓榮泰稱及時雨：盼落水庫不要落街道

受滯留鋒面與強烈西南氣流雙重夾擊，全台各地大雨不斷，行政院長卓榮泰今天說，這幾天的風雨對台灣而言是「及時雨」，中南部最近比較缺水，很多落在水庫區如曾文水庫、南化水庫水都有進帳，期盼落在水庫不要落在街道，感謝土地公保佑「風調雨順」。

行政院長卓榮泰今天下午到七堵區接連參拜百福圳頭福德宮等三廟，卓揆說，這幾天的風雨對台灣而言是「及時雨」，中南部最近比較缺水，昨天和今天雨較大，很多落在水庫區如曾文水庫、南化水庫水都有增加，期盼落在水庫不要落在街道，他今天也祈求「風調雨順」。

卓榮泰說， 這場雨來得剛好，中部和南部最近比較缺水，尤其是南部。他觀察了一下，大多落在水庫區，基隆雨勢也不大，這就是所謂的「風調雨順」。