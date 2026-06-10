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馳援菲律賓強震！7-ELEVEN、全家便利商店攜手公益團體啟動救災捐款

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店透過「全家愛心大平台」，即日起至6月30日攜手基督教芥菜種會啟動菲律賓強震緊急救災募款。圖／全家便利商店提供
全家便利商店透過「全家愛心大平台」，即日起至6月30日攜手基督教芥菜種會啟動菲律賓強震緊急救災募款。圖／全家便利商店提供

6月8日菲律賓民答那峨島發生規模7.8強震，造成大規模災情，7-ELEVEN、全家便利商店攜手基督教芥菜種會，即日起至6月30日啟動「菲律賓7.8強震救援行動」，號召民眾發揮愛心捐款，將協助提供當地的緊急救援、生活物資發放、災後安置協助、兒童心理支持照顧等。

7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台結合OPENPOINT APP線上捐款和ibon便利生活站公益募款，即日起至6月30日啟動為期21天的「菲律賓7.8強震救援行動」。7-ELEVEN持續架構在地服務網絡最綿密的友善公益商店，「把愛找回來」公益募款平台自1988年起長期關注海內外社會議題，逢重大災難有緊急募款需求時，以安心、即時、公開的捐款管道，集結全民愛心將資源送進災區救援與重建。

基督教芥菜種會第一時間與菲律賓合作夥伴PHILRADS、CAMP、差傳協會及在地教會網絡取得聯繫，啟動災區評估與緊急應變工作，將優先投入受災家庭及兒童關懷服務，透過在地教會與社區志工系統，將關懷與援助送進最需要的地方。

即日起至6月30日點選7-ELEVEN OPENPOINT APP首頁下方「服務」後即可點選「線上捐款」，選擇公益團體「基督教芥菜種會」的「菲律賓7.8強震救援行動」專案，或是ibon便利生活站首頁點選「儲值繳費」→「慈善捐款」→「貧窮飢餓」類別→基督教芥菜種會，依流程步驟完成捐款。緊急募款截止時間將視災情及募款狀況調整，詳細活動辦法依社群公告即時更新為主。

不僅如此，菲律賓當地超過4,500家的7-ELEVEN門市提供多元生活物資滿足消費者需求，於民答那峨島周邊受到地震影響約80家門市已在第一時間確保門市夥伴安全，並積極協助環境整理與硬體修繕等，盡速恢復營運持續提供當地居民日常所需，菲律賓7-ELEVEN旗下的公益組織Philseven Foundation inc.（PFI）優先照顧當地受災的門市夥伴並給予支持，並已陸續發起物資捐贈，如當地政府機關提出援助需求，也將全力予以協助。

「全家」透過「全家愛心大平台」公益平台力量，即日起至6月30日可透過「全家」APP手機捐款及全台店舖FamiPort捐款響應，期間募得之款項將由基督教芥菜種會統籌。欲索取捐款收據民眾，只需於「全家」操作捐款流程時，勾選捐款收據，將由公益團體於捐款結束後寄發收據。有任何捐款問題可電洽基督教芥菜種會（02-7705-9292）。

「全家」APP捐款可於首頁點選「我的公益」→點選「捐$做公益」→點選基督教芥菜種會「菲律賓強震救援行動」募款專案進行捐款；FamiPort多媒體機捐款可於首頁選擇「服務寄件／公益」→點擊「愛心公益」→點選「關懷貧窮與飢餓」→點選「基督教芥菜種會」→填寫捐款金額，與勾選捐款收據→列印繳費單，至櫃檯完成繳款。

7-ELEVEN結合「把愛找回來」公益募款攜手基督教芥菜種會，發起「菲律賓7.8強震救援行動」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN結合「把愛找回來」公益募款攜手基督教芥菜種會，發起「菲律賓7.8強震救援行動」。圖／7-ELEVEN提供

菲律賓 全家便利商店

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