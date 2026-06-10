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美零關稅花生尚未進口本土花生價暴跌 張麗善：應有防範機制

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
雲林縣長張麗善、立委張嘉郡今天與北市長蔣萬安一同宣傳行銷「雲林良品」農特產品。記者林麗玉／攝影
雲林縣長張麗善、立委張嘉郡今天與北市長蔣萬安一同宣傳行銷「雲林良品」農特產品。記者林麗玉／攝影

一期作花生今年五月底開始採收，但剛開盤價格就應聲倒地，價跌三成，創十年新低，研判是因貿易商去年存量尚未賣完，加上美國零關稅花生即將進口的預期心理，雙重夾擊。雲林縣長張麗善今天受訪表示，希望這時候不要壓低花生價格，如果真的有不肖業者希望要嚴格查察，另外，政府也應該刻不容緩防範因零關稅對農民造成衝擊。

立委張嘉郡也提到，所以今天在立院審查農業部預算時，她也提出主決議，針對美國花生將零關稅、無限額進口，花生農可能造成影響與損失，是否第一可以提高轉作金，目前轉作金一公斤三萬五千元，希望提高兩倍或三倍，能跟進口花生成本是一個起跑點。

張說，另外，不僅花生，還有其他農產，都需要原產地標示入法，保障台灣農民的權益。這兩點可以落實的話，也可以對農民有一些保障。

張麗善、張嘉郡今天與北市長蔣萬安一同宣傳行銷「雲林良品」農特產品，對於美國零關稅花生即將進口，張麗善說，到目前為止，希望北土花生農能有穩定價格，尤其農民會受到一些價格上的威脅，都希望這時候不要壓低花生價格，當然如果真的有不肖業者，希望嚴格查察，這是不可取。

張麗善也提到，農民生產真的非常辛苦，除了看天吃飯外，還要面對國際貿易情勢上的壓力。所以縣府立場是保護花生農，希望國際貿易美國花生零關稅要進口，雖現還沒有進口，但政府部門應該從長計議，應針對偏低的價格要有一些防範機制保護農民，這也是政府當務之極應該要做，這也是刻不容緩，應該要做的事情。

張麗善 關稅 農業部

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