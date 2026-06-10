快訊

不知為何逆向…6旬女參加父告別式後遇車禍釀4死 親友：她開車時意識清楚

避免聯發科變處置股重演…金管會將縮短「關禁閉」時間 依股價升幅重修標準

漲價了！Uber更新會員方案 年訂閱漲至1990元、漲幅近66％

聽新聞
0:00 / 0:00

降低傷亡事故 交通部推機車左轉安全精進措施

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為提升機車安全、降低機車事故率，減少傷亡發生，交通部將全面推動「機車左轉安全精進措施」，包括將左轉專用道與左轉保護時相列為路口改善的核心重點，因地制宜地導入交通工程配套措施。

針對近日學界與輿論熱烈討論「機車取消強制兩段式左轉」議題，交通部高度重視，並認同專家學者的專業觀點。交通部表示，左轉安全的核心關鍵並不在於政策的全面開放與否，而在於如何有效降低人因失誤，並因地制宜地導入交通工程配套措施。

交通部說明，在動態且複雜的路口環境中，機車由於體積較小且極易遭到前車遮蔽，導致駕駛人往往面臨沒看到、看錯或想錯的認知過載風險，如果讓機車在缺乏號誌保護的情況下進行機會左轉，將會使其直接暴露在對向高流速車流的側撞風險之中。

交通部表示，將全面推動左轉專用道與左轉保護時相列為路口改善的核心重點，期盼透過明確的號誌時段劃分，從源頭消除車流交織的衝突。

「交通安全絕不能僅看事故件數，更必須嚴格評估傷亡嚴重度。」交通部說，機車若在無保護狀態下直接左轉，一旦與對向汽車發生對撞，其重傷與死亡率極高。兩段式左轉的待轉區在本質上屬於一種保護左轉措施，能提供不願意或不敢直接左轉的用路人，如高齡者或新手駕駛一個安全的容錯空間。

為了建構更安全且包容的交通環境，交通部將偕各縣市政府，在條件許可且設有左轉專用道與保護時相的路口，逐步引導機車安全左轉；而在環境複雜、車速快或未設有號誌保護的路口，則維持兩段式左轉以策安全，並同步改善待轉區動線與清理路側違規臨停，徹底消除用路人待轉變待撞的疑慮。

交通部強調，保障用路人的生命安全是政府無可妥協的責任，未來將持續結合學術界與實務界的力量，以系統性的工程改善，在交通安全與通行效率之間尋求最合理的平衡，為國人打造一個更安心、更順暢的用路環境。

交通部 風險 機車

延伸閱讀

學者建議因地制宜左轉 交部啟動各縣市路口分析

學者：人本交通轉型 單點思維釀風險

中壢1路口將增設號誌 盼擺脫百大肇事路口惡名

2歲女兒車禍亡 傷心爸的交通救贖

相關新聞

暴雨襲山區道路坍方中斷 南投仁愛鄉緊急宣布下午停班課

受到滯留鋒面與強烈西南氣流影響，南投縣山區降下劇烈豪雨。南投縣政府今天中午緊急宣布，仁愛鄉因雨量已達停班停課標準，且山區有坍方、落石及土石流等致災風險，為顧及通勤民眾與師生安全，自今日下午起停止上班、停止上課。

以為只是濕疹！女子私密處癢多年沒好 醫切片驚見罕見皮膚癌

私密處搔癢、紅疹反覆發作，許多人第一時間可能會以為只是濕疹、黴菌感染或一般皮膚炎，但若多年治療都沒有改善，就要提高警覺。皮膚科醫師黃麗珊在臉書分享門診案例，一名太太多年來因會陰部反覆搔癢就醫，曾擦過許多藥膏，症狀卻始終沒有好轉，甚至不時出現紅疹、脫屑及破皮情形，最後經皮膚切片檢查，才確診為少見皮膚癌「乳房外佩吉特氏病」。

誇張！車外大雨車內小雨 員林客運乘客坐車還得撐傘

連日雨勢不停，彰化縣員林客運一輛客車車頂的逃生窗口因防水膠條老化，雨水從車頂不斷滴落，車外下大雨、車內下小雨，形成乘客必須撐傘搭車的離譜情況。員林客運回應表示，針對會漏水的車輛，會加強防護處理，避免漏水情況再發生。

雨下不停衣服曬不乾？生活達人曝4招加速乾燥：不用苦等太陽

梅雨季一到，最讓人頭痛的事情之一就是衣服曬不乾。生活達人陳映如在臉書分享，面對近日連日降雨、衣服洗完卻遲遲無法晾乾的情況，其實不一定得等太陽露臉，只要掌握幾個簡單技巧，即使在室內也能幫助衣物更快乾燥，避免悶出異味。

全台水庫一夜增加7千萬噸 曾文+烏山頭水庫蓄水率前進20％

在鋒面與西南氣流共同影響下，各地水庫水位持續回升，南部水情相對艱困的水庫曾文及烏山頭，至10日清晨止，蓄水率已回升至17.4％，水利署最新預估總降雨入流量上升至3.2億噸，相隔一夜，入流量增加7千萬噸。

傅子純急性白血病離世 醫揭難提早發現關鍵：跟大腸癌、肺癌不同

46歲演員傅子純驟逝震驚社會，台灣基進台北市黨部主委、心臟血管外科醫師吳欣岱表示，看到消息後相當難過，也提到身邊許多朋友都是因「新兵日記」認識傅子純，因此決定錄製影片，向大眾說明急性白血病這項疾病。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。