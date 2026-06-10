梅雨季要結束了？明鋒面再度北移 西半部、東部山區恐有局部大雨

滯留鋒面逐漸南移至巴士海峽，中央氣象署上午八點解除大規模劇烈豪雨加強作業。今日降雨稍微趨緩後，明後兩日滯留鋒面將再度北抬，各地降雨再增加。周六將是這一周來的唯一空檔，周日起下一波滯留鋒面又會再接近。氣象署示警，滯留鋒面一波接一波，台灣周邊天氣環境相當不穩定，各地降雨機率偏高，尤其要留意局部短延時強降雨。

回顧今年梅雨季以來的首波典型梅雨，中央氣象署預報員李孟軒表示，周一由於西南風增強、滯留鋒面接近，雲林以南及大台北地區都有明顯降雨。尤其是大台北地區，午後熱對流作用明顯，當天最大累積雨量出現在新北萬里、最大三小時累積雨量在台北中山，達127.5毫米，已是短延時豪雨等級。

李孟軒說，周二因為滯留鋒面就位在台灣上空，加上西南氣流影響，全台各地普遍大雨、局部也都有豪雨，是整體降雨最明顯的一天。午後線狀對流移入南部陸地，為南部地區帶來短延時強降雨，日累積雨量、最大三小時雨量及最大時雨量都出現在高雄六龜。

李孟軒表示，今日清晨各地降雨多，尤其是西半部及南台東，截至下午三點，嘉義阿里山鄉單日累積雨量已經達到183毫米，最大三小時累積雨量及時雨量則出現在恆春半島及台東地區。

李孟軒指出，清晨鋒面已經移到台灣南部，將逐漸往南移動到巴士海峽、鋒面前西南氣流則已經推到巴士海峽上且逐漸減弱。但各地天氣仍持續不穩定，尤其是接近鋒面的南部山區及東南部降雨仍是偏多，有機會達到短延時豪雨等級，西半部地區及花蓮山區則有局部大雨。

預報員鄭傑仁表示，明日鋒面將開始往北移動，回到台灣上空。因此各地降雨機率又會再提高，西半部地區、東半部山區可能有局部大雨。周六鋒面再往北移，台灣改為西南風主要影響，降雨有機會進一步緩和，但迎風面中南部地區，恐有不定時短暫陣雨或雷雨、北部地區也有短暫陣雨，其餘各地則以午後雷陣雨為主。

鄭傑仁指出，周日、下周一鋒面會再度逐漸移動到台灣北部，容易出現明顯降雨。到下周二隨著鋒面持續北移遠離台灣，以西南風影響為主，迎風面中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部、東半部地區恢復多雲到晴、午後雷陣雨。