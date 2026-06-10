首次調查！近5成民眾夜間打呼 睡眠呼吸中止症害「睡駕」撞壞2台車

台灣睡眠醫學會與科林集團合作，完成全台首見睡眠大調查，高達49.6%民眾會打鼾，約14%民眾曾在開車或騎車時睡著。秘書長蔡明劭指出，曾有一位企業中階主管，30分鐘車程睡著3次才到目的地，自述曾撞壞自家2台汽車，他有打呼症狀，白天易嗜睡且血壓過高，確診為嚴重呼吸中止症，經手術矯正氣道，睡眠及駕車才恢復正常。

這項調查以電話問卷訪談逾千位民眾，發現49.6%民眾有與睡眠呼吸中止症高度相關的打呼困擾，部分民眾夜間打呼千次、驚醒數百次，甚至影響伴侶關係。因夜間睡眠不佳，民眾14%民眾曾在駕車、騎車時不慎睡著，高達30%曾在開會、搭車時睡著，不過，68.7%受訪者自認睡眠品質佳，可見民眾出現認知落差，高達80.3%民眾不願進一步接受睡眠檢查或治療。

蔡明劭指出，打呼為與睡眠中止症高度相關，但要確診睡眠呼吸中止症，必須接受完整睡眠檢查，且符合一小時內連續5次檢測，血氧濃度低均於9成的定義，國內尚無完整發生率調查，但根據國際數據推估，大約每5位打呼民眾，就有1人為呼吸中止整患者，這不僅是健康問題，也影響民眾日常工作，甚至因「睡駕」造成公共危險，需受各界重視。

睡眠呼吸中止症與肥胖有關，也與多重慢性病互相關聯，而患者夜間打鼾，更可能影響其家庭及伴侶關係，調查顯示，約12.7%打鼾者害床伴睡不好，約9成因此分房睡。蔡明劭說，臨床上7至8成患者是被伴侶「拎至診間」，除因本身受到影響，也出於對另一半健康的擔心，睡眠呼吸中止整與高血壓、心血管疾病容易形成惡性循環，長期缺氧加速大腦損傷，甚至會增加罹患失智症機率。

蔡明劭建議，有夜間打鼾、白天嗜睡等情況民眾，應盡快就診接受睡眠檢查，若確診睡眠呼吸中止症，治療方式多元，醫師會依患者需求提供建議，常見療法包括於睡眠期間佩戴正壓呼吸器，或以外科手術矯正氣道等，民眾不必擔心「打鼾看醫師就被抓去開刀」，應積極就診。

資深職能治療師「大陳老師」指出，他長期打鼾，妻子需配戴耳機才能入眠，甚至在騎機車等紅燈時，竟忽然睡著，在健檢時發現影像學檢查中，腦部白質斑點比同齡者高出3倍，醫師告知為阿茲海默症高危險群，就醫檢查後發現每小時睡眠呼吸中止次數高達48次，確診睡眠呼吸中止症，使用正壓呼吸器後，過去頭痛症狀緩解，另一半也較能安穩入睡。