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300坪以上建築物強制設太陽能板 能源署：可抗17級陣風、每2年須檢驗

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
300坪以上3 類建築物須加裝太陽能板遭質疑一場颱風就可能致災，經濟部能源署表示，屋頂型光電設置結構標準為可抗17級陣風。圖／本報資料照片
300坪以上3 類建築物須加裝太陽能板遭質疑一場颱風就可能致災，經濟部能源署表示，屋頂型光電設置結構標準為可抗17級陣風。圖／本報資料照片

國內建築物邁入「強制光電時代」，新建、改建、整修建築物達3百坪以上，屋頂將強制設置太陽能板，不過，立委擔心若缺配套，一場颱風天恐釀災害，「天降血滴子」影響安全。經濟部能源署表示，屋頂型光電設置結構標準為可抗17級陣風，在建照規劃時須將光電設置列入規劃，並規範每2年須執行檢驗及維護落實營運管理。

能源署說明，新建物結構安全在規劃初期，須將太陽光電納入一體化設計，興建時可同步預先埋固定件，避免二次施工可能造成破壞屋頂防水層的疑慮。另考量近年極端氣候常導致極端風場，以及台灣位於颱風侵襲的路徑上等因素，現行光電模組須通過5400Pa的耐風壓測試，相當於每平方公尺承受約550公斤壓力，其耐風壓能力已達超高層建築高樓層的風壓等級，與100公尺以上超高層建築所需考量的風環境相近。

同時也在「設置再生能源設施免請領雜項執照標準」中，要求設置光電前應委由專業技師辦理結構安全計算與簽證，確認屋頂承重、固定載重、活載重，以及風力、地震力或其他水平力等影響，確保結構安全。

能源署強調，未來將持續與內政部國土管理署等相關部會緊密合作，從建照審查、施工營運到定期維護，落實全生命週期的安全把關。

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