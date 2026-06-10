感冒好了卻喉嚨癢狂咳 醫師無奈：不是藥沒效「真的被冤枉了」

不少人感冒後明明發燒、流鼻水、頭痛等症狀都已改善，卻仍被喉嚨癢、乾咳甚至狂咳困擾，有時一拖就是兩三周，甚至長達一個月。重症醫師黃軒在臉書發文指出，這種情況常讓病人誤以為「醫師開的藥沒效」，但其實是陷入「感冒好了＝黏膜也好了」的誤解。

醫師常常被問「為什麼感冒好了，喉嚨還癢到瘋狂爆咳？」以及「為什麼一般的感冒止咳藥，壓不住這種癢？」，黃軒指出，許多人感冒看診拿了幾天藥，明明發燒、流鼻水、頭痛都好了，偏偏喉嚨癢、狂咳嗽仍持續，難免懷疑是不是藥沒效，但這次醫師真的被冤枉了。

黃軒以「木地板理論」比喻，感冒病毒就像洪水，把呼吸道黏膜破壞得亂七八糟；看診吃藥可協助控制發燒、流鼻水等急性症狀，等於把洪水抽乾，但受損的黏膜與外露神經，並不會立刻恢復。這段期間只要吹到冷氣、喝冰水、多講幾句話、吸到灰塵，甚至吞口水，都可能刺激神經，引發劇烈咳嗽。

他說，醫學上稱這類情況為「病毒感染後咳嗽」或「氣道高度反應」，與感冒初期為了排痰、發炎腫痛所引起的咳嗽不同。一般止咳糖漿、消炎藥多針對發炎或稀釋痰液，面對神經過度敏感時，效果自然有限，才會讓人誤會藥物無效。

黃軒提醒，呼吸道黏膜修復短則1至2周，長則可能需要3至8周。假如遇到咳嗽發作，他建議馬上含一口溫熱水或一顆非藥性喉糖，藉由唾液保護黏膜，「絕對比你對著空氣乾咳、把黏膜震得更受傷來得好」，期間可多喝溫開水、保持室內濕度40%至60%、避免菸害、刺激性氣味、冰品、酒精與辛辣食物。

不過，若咳嗽超過3至8周，或伴隨呼吸喘、咳血、體重下降、反覆發燒等症狀，仍應就醫檢查，確認是否與氣喘、鼻涕倒流、胃食道逆流或肺部疾病有關。黃軒強調，很多人以為感冒沒好，其實只是氣管正在復原，身體需要時間修補受傷的呼吸道，呼籲大家「千萬別再誤會你的醫生啦」。

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