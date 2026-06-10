快訊

不知為何逆向…6旬女參加父告別式後遇車禍釀4死 親友：她開車時意識清楚

避免聯發科變處置股重演…金管會將縮短「關禁閉」時間 依股價升幅重修標準

漲價了！Uber更新會員方案 年訂閱漲至1990元、漲幅近66％

聽新聞
0:00 / 0:00

術後疼痛是最大挑戰 三總「神經阻斷術」助婦置換膝關節隔天就下床

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
三軍總醫院麻醉部疼痛治療科主任徐永吉示範，將一條極細導管放置於支配手術區域的周邊神經附近，再連接專屬止痛幫浦，讓局部麻醉藥物發揮效果。記者廖靜清／攝影
三軍總醫院麻醉部疼痛治療科主任徐永吉示範，將一條極細導管放置於支配手術區域的周邊神經附近，再連接專屬止痛幫浦，讓局部麻醉藥物發揮效果。記者廖靜清／攝影

許多人一聽到要開刀，最擔心的其實是術後難以忍受的疼痛。三軍總醫院麻醉部疼痛治療科主任徐永吉指出，若術後疼痛控制不佳，不僅影響睡眠、食欲與活動能力，還可能拖慢復原進度，甚至演變成長期慢性疼痛。

為提升病人術後照護品質，三軍總醫院近年導入國際先進的「連續性周邊神經阻斷技術」（CPNB），透過超音波精準導引與持續性止痛模式，大幅降低術後疼痛，讓病人更早下床活動、加速復原。徐永吉表示，現代麻醉醫學的目標不只是讓病人「不痛」，而是希望透過完整的疼痛管理，幫助病人盡快恢復身體功能，縮短住院時間，提高生活品質。

近年國際醫界積極推動加速康復手術（Enhanced Recovery After Surgery，ERAS）理念，徐永吉說，傳統止痛方式多仰賴口服或靜脈注射止痛藥，部分病患可能仍會感到明顯疼痛，或是因藥物劑量增加而出現惡心、嗜睡等副作用。「連續性周邊神經阻斷技術」是利用超音波即時影像精準定位神經位置，將一條極細導管放置於支配手術區域的周邊神經附近，再連接專屬止痛幫浦，讓局部麻醉藥物能持續且穩定地發揮效果。

「連續性周邊神經阻斷技術」的特色之一，病患除了接受固定劑量給藥外，也能依照自身疼痛狀況透過按壓裝置進行個別化調整，兼顧止痛效果與舒適度。徐永吉強調，因為藥物主要作用於手術部位附近，可有效減少全身性止痛藥使用量，降低相關副作用風險。

這項技術已成功應用於多種骨科及重大手術病人身上。一名74歲女性接受人工膝關節置換手術時，採用下肢連續性周邊神經導管止痛技術。手術後當晚就能安穩入睡，隔天便可下床站立與行走，第三天更能步行超過100公尺，復原速度明顯提升。

另一位60多歲的劉小姐，因過馬路小跑步時摔倒，左邊肩膀粉碎性骨折，完全抬不起來，屬於嚴重的創傷。因聽聞親友述說骨折手術後劇烈疼痛，遲遲不敢開刀，在三總評估進行全肩關節置換術合併「連續性周邊神經阻斷技術」，再加上術後復健，半年後已經可以活動自如。

徐永吉說，術後疼痛若控制得宜，病人更願意配合復健與活動，不但有助於肌力恢復，也能降低長期臥床所帶來的肺炎、血栓等併發症風險。這項技術應用範圍廣泛，包括肩關節置換、肩部手術，以及手腕、手肘等。軀幹部分可應用於胸腔、肋骨骨折的疼痛控制；下肢則包括人工膝關節置換、十字韌帶重建等。

三總骨科部教授潘如瑜表示，骨折手術因需要切開肌肉與筋膜等軟組織，本身就是強烈的侵入性創傷，會啟動身體的防禦機制。術後1至2天疼痛最強烈，神經阻斷術效果可以精準找到疼痛來源，讓止痛更有效、更持久。患者不再因疼痛而不敢活動，能提早下床復健，進而縮短整體康復時間。

個案劉小姐（左）進行「全肩關節置換術」合併連續性周邊神經阻斷技術。三總骨科部教授潘如瑜（中）表示，術後盡快進行復健，能大幅降低關節僵硬、肌肉萎縮及血栓風險。記者廖靜清／攝影
個案劉小姐（左）進行「全肩關節置換術」合併連續性周邊神經阻斷技術。三總骨科部教授潘如瑜（中）表示，術後盡快進行復健，能大幅降低關節僵硬、肌肉萎縮及血栓風險。記者廖靜清／攝影

超音波

延伸閱讀

好讀周報／大口吃冰小心「腦凍」！與家族遺傳有關 男比女更容易誘發

台大碎化刀無創治癌已80例 亞太唯一訓練中心揭牌

一日手術仍要「住院才給付」 台大院長：保險、健保DRG應調整

獨／中榮神經外住院遭停3個月…傳向「代刀醫」求償1.8億 院方回應了

相關新聞

暴雨襲山區道路坍方中斷 南投仁愛鄉緊急宣布下午停班課

受到滯留鋒面與強烈西南氣流影響，南投縣山區降下劇烈豪雨。南投縣政府今天中午緊急宣布，仁愛鄉因雨量已達停班停課標準，且山區有坍方、落石及土石流等致災風險，為顧及通勤民眾與師生安全，自今日下午起停止上班、停止上課。

以為只是濕疹！女子私密處癢多年沒好 醫切片驚見罕見皮膚癌

私密處搔癢、紅疹反覆發作，許多人第一時間可能會以為只是濕疹、黴菌感染或一般皮膚炎，但若多年治療都沒有改善，就要提高警覺。皮膚科醫師黃麗珊在臉書分享門診案例，一名太太多年來因會陰部反覆搔癢就醫，曾擦過許多藥膏，症狀卻始終沒有好轉，甚至不時出現紅疹、脫屑及破皮情形，最後經皮膚切片檢查，才確診為少見皮膚癌「乳房外佩吉特氏病」。

誇張！車外大雨車內小雨 員林客運乘客坐車還得撐傘

連日雨勢不停，彰化縣員林客運一輛客車車頂的逃生窗口因防水膠條老化，雨水從車頂不斷滴落，車外下大雨、車內下小雨，形成乘客必須撐傘搭車的離譜情況。員林客運回應表示，針對會漏水的車輛，會加強防護處理，避免漏水情況再發生。

雨下不停衣服曬不乾？生活達人曝4招加速乾燥：不用苦等太陽

梅雨季一到，最讓人頭痛的事情之一就是衣服曬不乾。生活達人陳映如在臉書分享，面對近日連日降雨、衣服洗完卻遲遲無法晾乾的情況，其實不一定得等太陽露臉，只要掌握幾個簡單技巧，即使在室內也能幫助衣物更快乾燥，避免悶出異味。

全台水庫一夜增加7千萬噸 曾文+烏山頭水庫蓄水率前進20％

在鋒面與西南氣流共同影響下，各地水庫水位持續回升，南部水情相對艱困的水庫曾文及烏山頭，至10日清晨止，蓄水率已回升至17.4％，水利署最新預估總降雨入流量上升至3.2億噸，相隔一夜，入流量增加7千萬噸。

傅子純急性白血病離世 醫揭難提早發現關鍵：跟大腸癌、肺癌不同

46歲演員傅子純驟逝震驚社會，台灣基進台北市黨部主委、心臟血管外科醫師吳欣岱表示，看到消息後相當難過，也提到身邊許多朋友都是因「新兵日記」認識傅子純，因此決定錄製影片，向大眾說明急性白血病這項疾病。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。