術後疼痛是最大挑戰 三總「神經阻斷術」助婦置換膝關節隔天就下床

許多人一聽到要開刀，最擔心的其實是術後難以忍受的疼痛。三軍總醫院麻醉部疼痛治療科主任徐永吉指出，若術後疼痛控制不佳，不僅影響睡眠、食欲與活動能力，還可能拖慢復原進度，甚至演變成長期慢性疼痛。

為提升病人術後照護品質，三軍總醫院近年導入國際先進的「連續性周邊神經阻斷技術」（CPNB），透過超音波精準導引與持續性止痛模式，大幅降低術後疼痛，讓病人更早下床活動、加速復原。徐永吉表示，現代麻醉醫學的目標不只是讓病人「不痛」，而是希望透過完整的疼痛管理，幫助病人盡快恢復身體功能，縮短住院時間，提高生活品質。

近年國際醫界積極推動加速康復手術（Enhanced Recovery After Surgery，ERAS）理念，徐永吉說，傳統止痛方式多仰賴口服或靜脈注射止痛藥，部分病患可能仍會感到明顯疼痛，或是因藥物劑量增加而出現惡心、嗜睡等副作用。「連續性周邊神經阻斷技術」是利用超音波即時影像精準定位神經位置，將一條極細導管放置於支配手術區域的周邊神經附近，再連接專屬止痛幫浦，讓局部麻醉藥物能持續且穩定地發揮效果。

「連續性周邊神經阻斷技術」的特色之一，病患除了接受固定劑量給藥外，也能依照自身疼痛狀況透過按壓裝置進行個別化調整，兼顧止痛效果與舒適度。徐永吉強調，因為藥物主要作用於手術部位附近，可有效減少全身性止痛藥使用量，降低相關副作用風險。

這項技術已成功應用於多種骨科及重大手術病人身上。一名74歲女性接受人工膝關節置換手術時，採用下肢連續性周邊神經導管止痛技術。手術後當晚就能安穩入睡，隔天便可下床站立與行走，第三天更能步行超過100公尺，復原速度明顯提升。

另一位60多歲的劉小姐，因過馬路小跑步時摔倒，左邊肩膀粉碎性骨折，完全抬不起來，屬於嚴重的創傷。因聽聞親友述說骨折手術後劇烈疼痛，遲遲不敢開刀，在三總評估進行全肩關節置換術合併「連續性周邊神經阻斷技術」，再加上術後復健，半年後已經可以活動自如。

徐永吉說，術後疼痛若控制得宜，病人更願意配合復健與活動，不但有助於肌力恢復，也能降低長期臥床所帶來的肺炎、血栓等併發症風險。這項技術應用範圍廣泛，包括肩關節置換、肩部手術，以及手腕、手肘等。軀幹部分可應用於胸腔、肋骨骨折的疼痛控制；下肢則包括人工膝關節置換、十字韌帶重建等。

三總骨科部教授潘如瑜表示，骨折手術因需要切開肌肉與筋膜等軟組織，本身就是強烈的侵入性創傷，會啟動身體的防禦機制。術後1至2天疼痛最強烈，神經阻斷術效果可以精準找到疼痛來源，讓止痛更有效、更持久。患者不再因疼痛而不敢活動，能提早下床復健，進而縮短整體康復時間。