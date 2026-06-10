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紀錄片「日出雪見」多次獲獎 雪管處結合影像音樂歌謠辦山林音樂會

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
「日出雪見 初現山間」山林音樂會海報。圖／雪霸國家公園管理處提供
「日出雪見 初現山間」山林音樂會海報。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園成立34周年，雪霸國家公園管理處將分別於7月3日在台北文創松菸誠品音樂廳、8月1日在台中新民高中藝術中心音樂廳舉辦「日出雪見-初現山間」山林音樂會及影片成果發表會。雪管處歡迎社會大眾前往欣賞，即日起開放線上索票登記，額滿為止。

雪管處指出，音樂會活動結合紀錄片「日出雪見」及原住民歌謠吟唱、生態藝術人文音樂會，以影像與音樂呈現國家公園的文化記憶與生命故事，歡迎民眾一同走進雪見山林，感受人與土地之間深刻而真摯的連結。

雪管處表示，「日出雪見」由生態紀錄片導演陳進發執導，以泰雅族保育巡查員鍾安良耆老為主角，記錄他與父親、與山林、與自然間的生命歷程。影片透過長時間的陪伴和觀察，呈現泰雅族文化如何在日常生活與行走之中實踐與傳承。作品完成後，已獲歐洲、亞洲和美洲多項國際影展肯定。

「日出雪見」已獲印度全球獨立影展亞洲紀錄片獎首獎，日前並獲美國北卡羅來納州國際亞洲影展最佳影片獎，並於希臘、法國、菲律賓、孟加拉及美國等地映演；今年4月，陳進發受邀赴法國參與巴黎民族誌影展論壇，讓世界看見台灣山林之美，也看見原住民族文化與土地之間深厚的情感連結。

雪管處指出，這次音樂會以「日出雪見」紀錄片出發，透過影像、音樂與人文敘事的交會，延伸影片所蘊含的文化意涵，音樂會由國際小提琴大師曾耿元指導，小提琴家陳昀均與多位優秀的青年音樂家共同演出。除演繹台灣經典民謠「四季紅」及韋瓦第「四季」小提琴協奏曲，也將由雪管處泰雅族保育巡查員鍾安良與高崇安帶來泰雅族傳統古調組曲，透過不同音樂形式，呈現自然景觀、文化記憶與土地情感。

雪管處強調，雪霸國家公園擁有豐富的自然生態與多元文化資產，這些珍貴價值的背後，往往來自無數人長時間的守護與陪伴，期盼透過「日出雪見-初現山間」山林音樂會，讓更多人重新認識雪霸、理解雪霸，並在影像、音樂與文字中，看見人與土地共生共存的美好風景。即日起開放線上索票登記，額滿為止，登記網址如下（https://forms.gle/q1NYg3cBrRJgAUhw5）或掃描QR Code。

「日出雪見 初現山間」山林音樂會即日起開放線上索票登記，額滿為止，登記網址為https://forms.gle/q1NYg3cBrRJgAUhw5，或掃描QR Code。圖／雪霸國家公園管理處提供
「日出雪見 初現山間」山林音樂會即日起開放線上索票登記，額滿為止，登記網址為https://forms.gle/q1NYg3cBrRJgAUhw5，或掃描QR Code。圖／雪霸國家公園管理處提供

「日出雪見」獲印度全球獨立影展亞洲紀錄片首獎，導演陳進發（中）赴加爾各答領獎。圖／雪霸國家公園管理處提供
「日出雪見」獲印度全球獨立影展亞洲紀錄片首獎，導演陳進發（中）赴加爾各答領獎。圖／雪霸國家公園管理處提供

「日出雪見」導演陳進發（左二）受邀前往法國參加巴黎民族誌影展論壇。圖／雪霸國家公園管理處提供
「日出雪見」導演陳進發（左二）受邀前往法國參加巴黎民族誌影展論壇。圖／雪霸國家公園管理處提供

紀錄片 音樂會 原住民

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