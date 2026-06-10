全面取消機車兩段式左轉？交通部表態：將邀地方政府討論

機車兩段式左轉政策逐漸鬆綁，近期有學術研究指出，台南試辦「取消強制兩段式左轉」後交通事故下降21％，但有學者認為，這份研究過分解讀台南經驗，無法直接套用於全台各縣市，另有學者建議，應在左轉時相的保護機制下讓機車左轉。交通部今表示，是否取消兩段式左轉還是要因地制宜，目前已請運研所盤點全台路口，後續將全面檢討並邀集地方政府研商。

根據警政署資料分析，2021至2023年間，每年約有4萬件因機車左轉與對向直行車導致的A1死亡事故及A2側撞受傷事故，平均每年造成267人死亡，其中235人為機車騎士或乘客，占88％。

日前有學術研究指出，台南市自2023年起逐步試辦「取消強制兩段式左轉」，試辦行政區的交通事故下降21%，該論文發表後引發許多民團及民意代表倡議開放機車直接左轉。

交通部路政及道安司長吳東凌今表示，直接左轉的狀況下，駕駛人反應時間短，雙方車速各為時速50公里時，相對速度可達時速100公里，加上機車體積較小，容易被忽略，且機車防護上不如汽車周全，一旦發生側撞事故，機車騎士往往承受較嚴重傷害，應強化保護機制，像是現行的兩段式左轉，或透過「左轉時相」等方式降低衝突風險，讓機車在安全條件下左轉。

針對是否取消機車兩段式左轉，吳東凌指出，有學者建議，應在保護機制前提下探討機車左轉方式，包含兩段式左轉與左轉時相，皆可納入制度設計選項。

另有學者認為，台南經驗「機車直接左轉降低事故」等結論需審慎解讀，主要是該研究是針對單向雙車道等「特定路段」進行分析，且沒有全面取消兩段式左轉，而是不強制兩段式左轉，事故研究以行政區事故量變化作為觀察指標，較缺乏針對微觀道路條件、路口幾何設計及交通工程等分析，比對時間也較短，無法直接討用在全台各縣市，也不應過度解讀。

至於交通部的態度？吳東凌說明，交通部看法與學者接近，應以嚴謹態度看待，不宜全面取消兩段式左轉和直接開放左轉。

吳東凌強調，現行制度中的兩段式左轉，本身即為降低側撞風險的重要保護措施，而「左轉時相」也是一種保護。不同路口的車流量、道路幾何設計及車流結構不同，應該要因地制宜，在給予機車騎士安全保護前提下，讓機車左轉。

至於制度是否開放或調整，吳東凌表示，交通部不會強制規定全台全面開放左轉或取消兩段式左轉，應該由地方因地制宜考量，目前交通部每月的聯繫會議都有與地方政府討論相關議題，畢竟直接左轉議題相當受到重視，而各地方政府對此都有共識，就是要因地制宜。

此外，交通部也已請運輸研究所盤點全台各縣市路口狀況，包含路口事件資料，後續將進行整體分析與檢討，並會邀地方政府討論。