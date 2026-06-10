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環團指沿近海未成熟小魚過度捕撈 漁業署：已訂定6大管理

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
漁業署表示，目前已針對沿近海漁獲大宗的主要漁獲物種，包含鯖鰺、魩鱙、蟳蟹、鎖管、鬼頭刀等物種進行長期資源調查評估。圖／聯合報系資料照
漁業署表示，目前已針對沿近海漁獲大宗的主要漁獲物種，包含鯖鰺、魩鱙、蟳蟹、鎖管、鬼頭刀等物種進行長期資源調查評估。圖／聯合報系資料照

綠色和平今公布歷時3年的台灣沿近海魚類調查報告。報告指出，每年未達50%性成熟體長的小魚被捕獲比率逐年增長，呼籲漁業署、地方政府提升執法量能，並畫設海洋庇護區。漁業署回應，已從減少作業漁船數量、漁具漁法管理、棲地環境維護等6大面向，訂定與執行管理措施，尊重綠色和平組織的倡議與調查。

漁業署表示，漁獲群體中魚體變小，在科學上有漁獲選擇性與不同成長階段加入台灣周邊漁場，以及生物學性成熟體長下降的情形，必須透過群體結構的長期追蹤確認，農業部目前已針對蟳蟹、鬼頭刀等漁獲物種，依據科學研究結果，訂定體長捕撈管理規定，地方政府亦針對管轄海域內重要物種，制定禁漁區、禁漁期、體長限制等捕撈管理規定。

有關綠色和平組織之調查部分，漁業署表示，尊重綠色和平組織的倡議與調查，漁業資源評估需要更長期、全面性且連續的資源動態資料，海洋漁業資源變動，需透過長期資源調查結合環境因素評估，為使沿近海漁業資源永續利用，漁業署已從「減少作業漁船數量」、「漁具漁法管理」、「沿近海經濟物種管理」、「棲地環境維護」、「資源復育」及「海域執法」等6大面向，訂定與執行管理措施，並與相關部會建立合作機制，近5年沿近海漁獲量維持約17萬公噸，呈持平、穩定生產。

此外，漁業署目前已針對沿近海漁獲大宗的主要漁獲物種，包含鯖鰺、魩鱙、蟳蟹、鎖管、鬼頭刀等物種進行長期資源調查評估，也已與水產試驗所及國家海洋研究院建立跨部會合作，共同研提中長期計畫爭取經費進行漁業資源評估。

另有關拖網漁業管理及處分部分，漁業署表示，農業部自1977年起禁止距岸3浬內（含離島）作業，總噸位50以上禁止於12浬內作業，海巡署查獲違規案件函送農業部研處，違規案件由農業部依權責確認違規事證，以及依當事人實際作業情形審慎研處，近3年總計處分64件違規案件。

農業部 環團 漁業署

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