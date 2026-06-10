聽新聞
0:00 / 0:00
梅雨影響、海空不通 約千人困馬祖 新台馬輪晚間出海助疏運
西南氣流加成滯留鋒面發威，全台各地天氣不穩定，不只帶來可觀降雨，馬祖北竿機場更因此連續兩天停航。約千人滯留馬祖無法往來本島，航港局表示，目前海象已經達到可航行標準，預計晚間就會開出新台馬輪，協助旅客、居民疏運。
天候因素8日、9日連兩天馬祖北竿機場全天關場，且由於海象不佳，台馬海運停航。馬祖航空站統計，約950人滯留馬祖，依軍機疏運會議，提出6架次軍機疏運。
今日一早，南竿機場雖達軍機目視標準，但屏東天候不佳，軍機仍無法起飛、松山航路天候也不穩。
航港局表示，據中央氣象署海象預報資料顯示，今日上午馬祖海面浪高2至3公尺，風力4至5級，雷雨區陣風8級。海象不佳因而無法啟動馬祖-臺北港間船舶疏運計畫。但下午海象逐漸好轉，新臺馬輪將於今晚22時30分從基隆開往馬祖，協助疏運馬祖旅客。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。