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梅雨影響、海空不通 約千人困馬祖 新台馬輪晚間出海助疏運

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
新臺馬輪晚間將投入協助疏運。記者甘芝萁／攝影
新臺馬輪晚間將投入協助疏運。記者甘芝萁／攝影

西南氣流加成滯留鋒面發威，全台各地天氣不穩定，不只帶來可觀降雨，馬祖北竿機場更因此連續兩天停航。約千人滯留馬祖無法往來本島，航港局表示，目前海象已經達到可航行標準，預計晚間就會開出新台馬輪，協助旅客、居民疏運。

天候因素8日、9日連兩天馬祖北竿機場全天關場，且由於海象不佳，台馬海運停航。馬祖航空站統計，約950人滯留馬祖，依軍機疏運會議，提出6架次軍機疏運。

今日一早，南竿機場雖達軍機目視標準，但屏東天候不佳，軍機仍無法起飛、松山航路天候也不穩。

航港局表示，據中央氣象署海象預報資料顯示，今日上午馬祖海面浪高2至3公尺，風力4至5級，雷雨區陣風8級。海象不佳因而無法啟動馬祖-臺北港間船舶疏運計畫。但下午海象逐漸好轉，新臺馬輪將於今晚22時30分從基隆開往馬祖，協助疏運馬祖旅客。

馬祖 屏東 航港局

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