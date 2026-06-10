影／跨！貓裏表演藝術節624登場 集結11組表演團隊推出超過30場演出

第九屆貓裏表演藝術節即將從6月24日至8月30日推出，今年以「跨」為核心策展主軸，推出城市焦點、店仔藝穗、藝文推廣三大系列，串聯劇場、店家與城市空間，並集結11組表演團隊、逾30場演出與延伸活動， 期盼打造跨越地域與感官邊界的沉浸式藝文體驗。

苗栗縣文化觀光局上午在縣府大廳行銷表演藝術節，演出團隊也帶來精彩片段，縣內各界人士共同揭開藝術節序幕，展現今年藝術節多元且充滿活力的創作能量。

策展單位EX─亞洲劇團行政總監林浿安指出，今年規畫三大系列共11檔節目，橫跨戲劇、舞蹈、新馬戲、音樂及沉浸式互動體驗，從大型劇場演出到深入地方空間的店仔藝穗展演，並透過跨場域與跨感官的創作形式，讓藝術走出舞台、深入城市日常，觀眾可穿梭於劇場、咖啡廳、書屋與農場之間，重新感受表演藝術與生活交會的多元樣貌。

藝文推廣系列由好家在劇團推出沉浸式互動劇場「遊戲模擬器：共下走戲」，將中正堂演藝廳化為大型遊戲空間，邀觀眾透過選擇與互動推進劇情，免費開放民眾參與。

店仔藝穗系列將於7月間的周末深入三義、通霄、苑裡等地特色店家，包含小嶼造夢所「天亮前的愛情故事」、藝棲漫生製造所「H&G2：Encore 糖果屋！」、新世紀夜貓演劇研究會「當你的貓說喵的時候，其實他在說___。」、言成製作「錯位的圓舞曲」、 山城藝造「一個只有月光存在的地方」、無限旋轉舞蹈工作室「尋茶 In Search of Tea」等作品。

城市焦點系列8月間在苗栗縣文觀局中正堂登場，深耕苗栗20年的EX-亞洲劇團推出旗艦製作「然而，悉達多」，這部作品融合亞洲表演美學，並獲英特盛科技公司（GIS）支持，推動藝術共融專場； 只有三顆的北斗七星劇團帶來現代戲劇「小子復仇記」；深受親子觀眾喜愛的「創造焦點」推出當代新馬戲「小丑八怪─蘭後呢？」； 最後由苗栗傑出演藝團隊「惠風舞蹈工作室」帶來全新製作「戲臺前的空位」，盼透過舞蹈與山歌聲響交織，展現客家文化底蘊。

苗栗副縣長賴香伶表示，貓裏表演藝術節持續累積地方藝文能量，也展現苗栗推動文化扎根與跨域合作的成果，希望透過多元節目與創新形式，吸引更多民眾親近藝術、認識苗栗。

縣府文觀局副局長徐建男也表示，今年除精彩演出外，也推出多項票務優惠與藝文推廣活動，期望讓更多觀眾走進劇場，感受表演藝術魅力。相關訊息可上「貓裏表演藝術節」、「貓裏藝文」Fb粉絲專頁、苗栗縣文化觀光局網站、OPENTIX售票系統查詢，或電洽策展單位EX-亞洲劇團037-262860。

第九屆貓裏表演藝術節即將從6月24日至8月30日推出，縣府上午為藝術節行銷並辦啟動儀式，參與藝術節的團隊在會中帶來精彩表演片段。記者胡蓬生／攝影

第九屆貓裏表演藝術節即將從6月24日至8月30日推出，今年以「跨」為核心策展主軸，推出城市焦點、店仔藝穗、藝文推廣三大系列，縣府上午為藝術節行銷並舉辦啟動儀式。記者胡蓬生／攝影

第九屆貓裏表演藝術節即將從6月24日至8月30日推出，今年以「跨」為核心策展主軸，推出城市焦點、店仔藝穗、藝文推廣三大系列，縣府上午為藝術節行銷並舉辦啟動儀式。記者胡蓬生／攝影