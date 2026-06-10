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八卦山隧道6/16、6/17災防演練 夜間封閉1小時

中央社／ 彰化10日電

交通部公路局將於16、17日針對台76線八卦山隧道實施災防演練，晚間9時至10時各封閉雙向60分鐘，提醒民眾留意，並提前改道。

交通部公路局中區養護工程分局透過新聞稿表示，為強化公路單位及橫向機關防救災緊急應變處置能力，16、17日將辦理「115年度台76線八卦山隧道災害防救應變演練」，16日晚間9時至10時預演，17日晚間9時至10時正式演練，屆時八卦山隧道將雙向封閉60分鐘。

中區養護工程分局建議，彰化員林往南投草屯，替代道路可從台76線林厝下匝道，經縣道137號、縣道148號，接台14乙線；彰化埔鹽往草屯，可於埔鹽系統銜接國道1號，至國道3號草屯下匝道，接台14乙線。

中區養護工程分局說，演練期間八卦山隧道車輛禁止進入，請用路人提前改道，行駛於隧道內車輛駕駛人，應遵從人員疏導及管制措施。

草屯 工程 八卦山

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