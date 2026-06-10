學者建議因地制宜左轉 交部啟動各縣市路口分析

學者提出左轉問題解方應在於能否保障騎士以及台南經驗不宜直接適用全台路口。交通部回應，認同學者說法，運研所已經搜集分析各縣市路口資料，待完成後會再跟各縣市政府進行討論。

陽明交通大學運輸與物流管理學系教授吳昆峯今天投書媒體指出，機車左轉問題的解方不在於開不開放，而在於號誌與道路設計能否消除「沒看到、看錯、想錯」的交通事故原因。

台灣大學土木工程學系教授朱致遠今天也針對兩段式左轉投書媒體表示，不應該以台南的試辦經驗顯示非死亡事故下降，就直接適用全台。

對此，交通部路政及道安司司長吳東凌今天向媒體指出，交通部的看法跟2名學者差不多，也很開心有不同領域的學者關心交通議題，可以提供不同角度跟不同見解。

吳東凌說，吳昆峯的投書裡提到，根據日本研究有96%的交通事故是「人」的原因造成，也提到直接左轉的反應時間是最短的，尤其機車體積小，因此在沒有保護周全的情況下，對機車騎士的傷害最高。

吳東凌表示，吳昆峯認為兩段式左轉、左轉時相等都是保護的措施之一，交通部也認同學者見解，吳昆峯也有提供一些建議，交通部將依照建議方向進行研究，並與地方政府討論因地制宜，盡量減少衝突點，在安全的前提下讓機車騎士左轉。

時相（phase）為交通專有名詞，指的是綠燈時可通行的車流方向。

吳東凌說，對於朱致遠的投書內容則是提醒交通部台南經驗不可以過度解讀，因為研究也是針對台南特定路段而非全面，且也是在特定路段不強制兩段式左轉，在這些前提下，資料比較屬於巨觀，加上前後的比對時間只有3週，並不適合過度解讀，並引用這篇論文就推廣至全台。

交通部認同吳昆峯及朱致遠的看法，吳東凌說，的確不適合直接採用1篇論文就推廣至全台，要不要取消兩段式左轉仍應因地制宜；且要在保護機車的前提下來研究要如何左轉，若評估衝突太大，仍建議以安全為前提。

吳東凌表示，交通部運輸研究所已經啟動搜集各縣市路口資料，等資料分析完成後，就會跟各縣市政府討論分析。

吳東凌說，每個月的聯繫會報都會與地方政府討論機車左轉的議題，大家共識都差不多，認為應該要因地制宜，沒有人願意看到機車在路口發生車禍。