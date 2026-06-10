封口不全…五結鄉救助米驚見「米蟲」 農會緊急6月18日前全數更換

宜蘭五結鄉農會代辦的公糧救助米遭爆料封口不全且有米蟲，農糧署東區分署獲報後清查，確認是因為封口機剛開機溫度不足，未完全封口，加上近期高溫導致米粒內蟲卵孵化。鄉農會坦承疏失，承諾將於6月18日端午節前全面完成換發，確保弱勢民眾拿到品質穩定的新米。

據了解，宜蘭縣政府社會處於6月9日接獲基層反映，指稱民眾在領取公糧救助米時，發現部分米袋封口不夠密實，甚至有米蟲蠕動的痕跡，照片曝光後引起討論，陸續有人提出問題。由於這批救助米的主要發放對象為縣內的弱勢家庭與低收入戶，相關單位的管理與檢驗流程受到外界矚目。

對此，農糧署東區分署副分署長陳吉村說，五結鄉農會曾於113年發生過類似包裝不良，當時已針對包裝與封口設備進行更新；今年5月27日辦理公糧米驗收時，承辦人員皆依規定進行清點包數與隨機抽樣檢驗，當時的米質檢驗結果完全符合CNS國家標準二等米規範，不料在後續發放階段出現瑕疵。

針對此次包裝不完全與長蟲問題，陳吉村解釋，經與農會技術人員清查，封口不全是因自動化包裝設備「剛開機時溫度尚未達到設定標準」，導致作業初期前幾包白米的封口不夠密實；米蟲問題則是白米通過驗收後存放於一般的平倉空間，受到宜蘭近期高溫炎熱的環境影響，才讓米粒中肉眼難以察覺的蟲卵孵化，並非加工過程遭受外部污染。

農糧署宜蘭辦事處要求農會全面改善並重新換發，五結鄉農會表示，將重新調度新批次白米，趕在6月18日端午節前完成所有更換作業；農糧署強調，未來會持續抽驗溪南五結鄉農會與溪北礁溪鄉農會的代工品質，並督促建立包含封口溫度與儲存環境的標準作業程序，加強員工訓練，避免再度發生類似問題。

五結鄉農會的公糧救助米竟然出現「米蟲」，農糧署東區分署獲報清查，確認是封口機開機溫度不足，未完全封口，加上近期高溫導致米粒內蟲卵孵化，鄉農會允諾6月18日前全數更換。圖／民眾提供