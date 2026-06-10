快訊

同車4死2傷…她剛參加完父親告別式 開車去用餐「逆向撞上聯結車」

台股休息一天又重摔！創史上第六大跌點 分析師：一特徵符合技術回檔

錯認3年！波蘭正妹以為每天搭北捷「香蕉線」 網笑：你不孤單

聽新聞
0:00 / 0:00

封口不全…五結鄉救助米驚見「米蟲」 農會緊急6月18日前全數更換

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
五結鄉農會的公糧救助米竟然出現「米蟲」，農糧署東區分署獲報清查，確認是封口機開機溫度不足，未完全封口，加上近期高溫導致米粒內蟲卵孵化，鄉農會允諾6月18日前全數更換。圖／民眾提供
五結鄉農會的公糧救助米竟然出現「米蟲」，農糧署東區分署獲報清查，確認是封口機開機溫度不足，未完全封口，加上近期高溫導致米粒內蟲卵孵化，鄉農會允諾6月18日前全數更換。圖／民眾提供

宜蘭五結鄉農會代辦的公糧救助米遭爆料封口不全且有米蟲，農糧署東區分署獲報後清查，確認是因為封口機剛開機溫度不足，未完全封口，加上近期高溫導致米粒內蟲卵孵化。鄉農會坦承疏失，承諾將於6月18日端午節前全面完成換發，確保弱勢民眾拿到品質穩定的新米。

據了解，宜蘭縣政府社會處於6月9日接獲基層反映，指稱民眾在領取公糧救助米時，發現部分米袋封口不夠密實，甚至有米蟲蠕動的痕跡，照片曝光後引起討論，陸續有人提出問題。由於這批救助米的主要發放對象為縣內的弱勢家庭與低收入戶，相關單位的管理與檢驗流程受到外界矚目。

對此，農糧署東區分署副分署長陳吉村說，五結鄉農會曾於113年發生過類似包裝不良，當時已針對包裝與封口設備進行更新；今年5月27日辦理公糧米驗收時，承辦人員皆依規定進行清點包數與隨機抽樣檢驗，當時的米質檢驗結果完全符合CNS國家標準二等米規範，不料在後續發放階段出現瑕疵。

針對此次包裝不完全與長蟲問題，陳吉村解釋，經與農會技術人員清查，封口不全是因自動化包裝設備「剛開機時溫度尚未達到設定標準」，導致作業初期前幾包白米的封口不夠密實；米蟲問題則是白米通過驗收後存放於一般的平倉空間，受到宜蘭近期高溫炎熱的環境影響，才讓米粒中肉眼難以察覺的蟲卵孵化，並非加工過程遭受外部污染。

農糧署宜蘭辦事處要求農會全面改善並重新換發，五結鄉農會表示，將重新調度新批次白米，趕在6月18日端午節前完成所有更換作業；農糧署強調，未來會持續抽驗溪南五結鄉農會與溪北礁溪鄉農會的代工品質，並督促建立包含封口溫度與儲存環境的標準作業程序，加強員工訓練，避免再度發生類似問題。

五結鄉農會的公糧救助米竟然出現「米蟲」，農糧署東區分署獲報清查，確認是封口機開機溫度不足，未完全封口，加上近期高溫導致米粒內蟲卵孵化，鄉農會允諾6月18日前全數更換。圖／民眾提供
五結鄉農會的公糧救助米竟然出現「米蟲」，農糧署東區分署獲報清查，確認是封口機開機溫度不足，未完全封口，加上近期高溫導致米粒內蟲卵孵化，鄉農會允諾6月18日前全數更換。圖／民眾提供

五結鄉農會的公糧救助米竟然出現「米蟲」，農糧署東區分署獲報清查，確認是封口機開機溫度不足，未完全封口，加上近期高溫導致米粒內蟲卵孵化，鄉農會允諾6月18日前全數更換。圖／民眾提供
五結鄉農會的公糧救助米竟然出現「米蟲」，農糧署東區分署獲報清查，確認是封口機開機溫度不足，未完全封口，加上近期高溫導致米粒內蟲卵孵化，鄉農會允諾6月18日前全數更換。圖／民眾提供

農會 宜蘭 農糧署

延伸閱讀

台東縱谷稻作進入收割期 遇雨「倒伏」增搶收壓力

3月乾旱重創花蓮文旦 瑞穗、玉里、卓溪逾350公頃受損

芒果控準備開吃！台南迎豐收價格更甜樂享「芒果自由」

金山農會前水溝水流不順 議員會勘要求改善

相關新聞

暴雨襲山區道路坍方中斷 南投仁愛鄉緊急宣布下午停班課

受到滯留鋒面與強烈西南氣流影響，南投縣山區降下劇烈豪雨。南投縣政府今天中午緊急宣布，仁愛鄉因雨量已達停班停課標準，且山區有坍方、落石及土石流等致災風險，為顧及通勤民眾與師生安全，自今日下午起停止上班、停止上課。

以為只是濕疹！女子私密處癢多年沒好 醫切片驚見罕見皮膚癌

私密處搔癢、紅疹反覆發作，許多人第一時間可能會以為只是濕疹、黴菌感染或一般皮膚炎，但若多年治療都沒有改善，就要提高警覺。皮膚科醫師黃麗珊在臉書分享門診案例，一名太太多年來因會陰部反覆搔癢就醫，曾擦過許多藥膏，症狀卻始終沒有好轉，甚至不時出現紅疹、脫屑及破皮情形，最後經皮膚切片檢查，才確診為少見皮膚癌「乳房外佩吉特氏病」。

誇張！車外大雨車內小雨 員林客運乘客坐車還得撐傘

連日雨勢不停，彰化縣員林客運一輛客車車頂的逃生窗口因防水膠條老化，雨水從車頂不斷滴落，車外下大雨、車內下小雨，形成乘客必須撐傘搭車的離譜情況。員林客運回應表示，針對會漏水的車輛，會加強防護處理，避免漏水情況再發生。

雨下不停衣服曬不乾？生活達人曝4招加速乾燥：不用苦等太陽

梅雨季一到，最讓人頭痛的事情之一就是衣服曬不乾。生活達人陳映如在臉書分享，面對近日連日降雨、衣服洗完卻遲遲無法晾乾的情況，其實不一定得等太陽露臉，只要掌握幾個簡單技巧，即使在室內也能幫助衣物更快乾燥，避免悶出異味。

全台水庫一夜增加7千萬噸 曾文+烏山頭水庫蓄水率前進20％

在鋒面與西南氣流共同影響下，各地水庫水位持續回升，南部水情相對艱困的水庫曾文及烏山頭，至10日清晨止，蓄水率已回升至17.4％，水利署最新預估總降雨入流量上升至3.2億噸，相隔一夜，入流量增加7千萬噸。

傅子純急性白血病離世 醫揭難提早發現關鍵：跟大腸癌、肺癌不同

46歲演員傅子純驟逝震驚社會，台灣基進台北市黨部主委、心臟血管外科醫師吳欣岱表示，看到消息後相當難過，也提到身邊許多朋友都是因「新兵日記」認識傅子純，因此決定錄製影片，向大眾說明急性白血病這項疾病。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。