醫療院所檢驗資料不一致…民眾恐重複檢驗 衛福部發表全國一致標準化

為推動醫療資料標準化與智慧醫療發展，解決醫療院所長期以來檢驗資料格式不一、難以溝通的困難，衛福部今舉辦「啟動全國醫學檢驗資料標準化新篇章─LOINC醫學檢驗資料標準化成果發表會」，展示我國醫學檢驗資料標準化的重要成果，並說明未來推動藍圖。

過去各醫療院所採用的實驗室資訊系統（LIS）品牌與資料格式多元，導致檢驗資料難以交換，形成資訊孤島，限制資料再利用與智慧醫療應用發展。透過導入LOINC為核心標準，實現「全國通、全球通」，同時減少民眾重複檢驗的負擔。

衛福部健保署長陳亮妤說，今年健保總額高達9883億元，行政院挹注公務預算199億元，總額破兆元，目前健保點值已達每點一元，但醫療檢驗費用逐年上升，過去10年成長126%，相較藥費成長36%，漲幅更高，但原先檢驗檢查的檢驗碼有數十個格式，各醫療院所沒有互通，造成醫療分析阻礙，如今一致化、互通化，更能切入公衛及醫療決策。

衛福部資訊處長李建璋說，醫學檢驗資料是臨床照護、公共衛生及醫療決策的重要依據，但長期以來，各醫療院所的檢驗名稱、編碼方式及資料格式不盡相同，影響資料交換與整合應用。為解決此問題，衛福部透過跨領域合作，結合醫療院所、學協會、資訊產業及國際檢驗大廠，共同推動LOINC標準化工作，並運用創新技術提升檢驗項目對碼效率，大幅提升標準化推動成果。

李建璋說，本次計畫整合國內相關學會、醫事團體及資訊廠商，籌組跨域合作「國家隊」，經過半年的努力，如今已正式上路。核心成果包括，一、完成全國醫療院所現行檢驗項目與國際LOINC碼及健保碼的全面比對，建置「全國檢驗代碼與LOINC對照表」，並就檢體、單位及檢驗方法提出標準化建議。

二、開發支援國際FHIR格式的檢驗項目輔助對應平台及API轉換模組，且已與國內主要醫院資訊系統（HIS）及實驗室資訊系統（LIS）廠商完成介接測試，有效降低醫療院所導入門檻。

在推廣與應用方面，衛福部已辦理多場LOINC實作工作坊與教育訓練，對象涵蓋醫療資訊、病歷管理、檢驗單位及系統開發人員，並提供實務輔導，促進標準落地應用。標準化成果亦已逐步導入實務場域，如健保署運用於次世代基因定序（NGS）收案及癌症用藥事前審查，提升審查效率並節省醫療資源；疾管署則透過LOINC建置傳染病自動通報系統（LARS），強化疫情監測與通報效率。

衛福部將持續推動醫療資料標準化工作，並與TWCDI台灣核心資料集及FHIR國際醫療資料交換標準相互銜接，逐步建構全國醫療資料互通環境，促進智慧醫療創新應用，提升醫療服務品質與照護效能，朝向以資料驅動的智慧健康台灣願景邁進。