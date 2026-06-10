布袋港外港填區增收營建剩餘土石方 今通過環差審查

環境部第51次環評大會今審查「布袋國內商港第2次環境影響差異分析報告」，本案配合政府土石方去化政策，外港區填區規畫增收容營建剩餘土石方。環評委員於本次審查並無特別建議，本案環差今審核修正通過。

本案開發單位為台灣港務股份有限公司，本次配合政府土石方去化政策，變更規畫於外港填區申請圍堤填築總長約844公尺，新增外港填區填築面積25.48公頃，可填築量約147萬立方公尺，外港區填區規畫增收容營建剩餘土石方，但考量布袋港整體發展需求，仍以港區疏浚泥沙去化為優先。

民進黨嘉義縣長參選人、立委蔡易餘先前便提出在布袋港北側填海造陸，以解決土方之亂；雲林縣長張麗善當時則表示，填海造陸雖可能解決土方問題，但恐造成汙染及航道淤塞，若無成熟配套，不應貿然實施。

開發單位表示，填築料源部分，包含陸域暫置浚泥、海域疏浚泥沙；營建剩餘土石方則以嘉義縣和嘉義市的公共工程營建剩餘土石方為主。營建剩餘土石方允收B1到B6類土石方，但不包括營建廢棄物。B5類應破碎處理至10公分以下。

開發單位表示，外港填區圍堤填築，有助於布袋港疏浚泥沙去化，並可長期維持航道安全，以及活化港區土地利用，協助收受營建剩餘土方，增加營建剩餘土方去化管道，因此有其必要性。

本案今日經環評委員審查，大多環評委員與出席機關代表等均無特別建議，本案環差今審核修正通過。