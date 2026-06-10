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家長先收藏！營養師分享3款超商安心點心：不怕影響正餐

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師孫語霙分享自己平時會替孩子準備的3款點心組合，認為不僅能適度補充營養，也較不容易影響下一餐食慾。 示意圖／ingimage
營養師孫語霙分享自己平時會替孩子準備的3款點心組合，認為不僅能適度補充營養，也較不容易影響下一餐食慾。 示意圖／ingimage

孩子一喊肚子餓，不少家長會困擾是否可以超商隨手買零食充飢。營養師孫語霙近日分享自己平時會替孩子準備的3款點心組合，認為不僅能適度補充營養，也較不容易影響下一餐食慾。她建議家長不妨先把清單記下來，下次孩子肚子餓時可以作為參考。

她推薦的第一類點心是「燕麥奶類飲品」。孫語霙表示，小朋友在公園玩耍、運動後容易感到飢餓，此時若能補充碳水化合物搭配優質蛋白質的組合，對於成長階段的孩子來說相當重要，也能作為外出活動後的補充飲品。

第二類則是帶有潔淨標章的葡萄吐司。孫語霙指出，潔淨標章代表產品盡量減少添加物，甚至採取無添加設計。由於不少孩子都喜歡吃麵包，因此在挑選時，她會優先選擇成分相對單純的產品，作為較安心的點心來源。

第三類則是優格搭配香蕉。孫語霙表示，這類優格的成分相對單純，主要以鮮奶及益菌為主，再搭配香蕉食用，不僅能補充營養，也有助於維持腸道機能。她認為，小小一杯優格搭配一根香蕉的份量剛剛好，不至於讓孩子因為吃太多點心而影響接下來的正餐。

營養師推薦3款點心整理包

① 燕麥奶類飲品

•碳水化合物搭配優質蛋白質

•適合運動或外出後補充

② 潔淨標章葡萄吐司

•成分相對單純

•盡量少添加或無添加

③ 優格＋香蕉

•含益菌與乳製品成分

•份量較適合作為點心

營養師 超商 點心

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