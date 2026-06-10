快訊

同車4死2傷…她剛參加完父親告別式 開車去用餐「逆向撞上聯結車」

台股休息一天又重摔！創史上第六大跌點 分析師：一特徵符合技術回檔

錯認3年！波蘭正妹以為每天搭北捷「香蕉線」 網笑：你不孤單

聽新聞
0:00 / 0:00

頸動脈狹窄69%不算重度 醫示警：斑塊「穩定度」才是關鍵

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
衛福部新營醫院院長兼神經內科主治醫師莊毓民指出，現代頸動脈治療策略已全面升級為不看血管塞幾成，只看斑塊穩不穩，患者要提高警覺。記者謝進盛／翻攝
衛福部新營醫院院長兼神經內科主治醫師莊毓民指出，現代頸動脈治療策略已全面升級為不看血管塞幾成，只看斑塊穩不穩，患者要提高警覺。記者謝進盛／翻攝

頸動脈負責供應大腦約2/3的血流，嚴重時恐導致缺血性腦中風，不少人健檢發現頸動脈狹窄50至69%，因未重度就鬆了一口氣，醫師提醒，現代頸動脈治療策略已全面升級為不看血管塞幾成，只看斑塊穩不穩，患者要提高警覺。

衛福部新營醫院院長兼神經內科主治醫師莊毓民指出，頸動脈狹窄50至69%，此區間剛好卡在「中度以上、高度未滿」的介入空窗期。他用流行語精準形容，就像「友達未滿」的曖昧期，表面看似沒事，實則暗潮洶湧，是最容易突然惡化的危險階段。

莊毓民說，臨床上，有些50%的輕中度斑塊，比70%的重度老斑塊更危險，因為它隨時會破裂！他指出，現代醫學評估頸動脈，早已打破「越緊越危險」的迷思，斑塊的「穩定度」才是關鍵。

莊毓民指出，臨床上，當高階影像顯示以下三大「爆彈特徵」，中風風險將幾何級數飆升：

1.斑塊內部不均質（質地不一，易剝離）

2.低回音（脂質核心）（脆弱、發炎中）

3.表面不規則或潰瘍

這代表斑塊極度不穩，如同隨時會被血流沖破的火山，一旦破裂形成血栓，下一秒就是急性大腦中風。

莊毓民說，頸動脈50–69%狹窄之所以危險，是因為它正面臨三大轉折：未達健保手術標準、動脈粥樣硬化已進展、斑塊正處於最脆弱的發炎期。若患者同時合併脂蛋白(a) [Lp(a)] 偏高，更是火上澆油。Lp(a) 是遺傳性脂質因子，具備「加速粥狀硬化」與「易形成血栓」兩大惡性特質。Lp(a) 偏高時，即使一般壞膽固醇（LDL）控制達標，體內仍存在強大殘餘風險，會直接促使斑塊崩解。

至於關鍵防禦對策，莊毓民表示，包括極速降低LDL壞膽固醇（抽離斑塊原料）、強力穩定斑塊結構（強化血管壁，防止破裂）、

嚴格控制血壓與戒菸。

近年醫學界高度建議積極考慮新一代長效降脂治療（如 PCSK9 路徑藥物），進行超前部署。

莊毓民院長呼籲，若健檢報告符合以下條件，請立即就醫：

1. 頸動脈 50–69% 中度狹窄。

2. 影像提示斑塊不穩定（低回音/潰瘍）。

3. 壞膽固醇（LDL）控制不佳。

4. 有抽菸習慣。

5. 檢驗發現 Lp(a) 偏高。

衛福部新營醫院院長兼神經內科主治醫師莊毓民指出，現代頸動脈治療策略已全面升級為不看血管塞幾成，只看斑塊穩不穩，患者要提高警覺。記者謝進盛／翻攝
衛福部新營醫院院長兼神經內科主治醫師莊毓民指出，現代頸動脈治療策略已全面升級為不看血管塞幾成，只看斑塊穩不穩，患者要提高警覺。記者謝進盛／翻攝

友達

延伸閱讀

紐時賞析／一次性預防心臟病 有望成真

好讀周報／大口吃冰小心「腦凍」！與家族遺傳有關 男比女更容易誘發

騎車等紅燈秒睡！逾8成睡眠呼吸中止症不願就醫

傅子純急性白血病離世 醫揭難提早發現關鍵：跟大腸癌、肺癌不同

相關新聞

暴雨襲山區道路坍方中斷 南投仁愛鄉緊急宣布下午停班課

受到滯留鋒面與強烈西南氣流影響，南投縣山區降下劇烈豪雨。南投縣政府今天中午緊急宣布，仁愛鄉因雨量已達停班停課標準，且山區有坍方、落石及土石流等致災風險，為顧及通勤民眾與師生安全，自今日下午起停止上班、停止上課。

以為只是濕疹！女子私密處癢多年沒好 醫切片驚見罕見皮膚癌

私密處搔癢、紅疹反覆發作，許多人第一時間可能會以為只是濕疹、黴菌感染或一般皮膚炎，但若多年治療都沒有改善，就要提高警覺。皮膚科醫師黃麗珊在臉書分享門診案例，一名太太多年來因會陰部反覆搔癢就醫，曾擦過許多藥膏，症狀卻始終沒有好轉，甚至不時出現紅疹、脫屑及破皮情形，最後經皮膚切片檢查，才確診為少見皮膚癌「乳房外佩吉特氏病」。

誇張！車外大雨車內小雨 員林客運乘客坐車還得撐傘

連日雨勢不停，彰化縣員林客運一輛客車車頂的逃生窗口因防水膠條老化，雨水從車頂不斷滴落，車外下大雨、車內下小雨，形成乘客必須撐傘搭車的離譜情況。員林客運回應表示，針對會漏水的車輛，會加強防護處理，避免漏水情況再發生。

雨下不停衣服曬不乾？生活達人曝4招加速乾燥：不用苦等太陽

梅雨季一到，最讓人頭痛的事情之一就是衣服曬不乾。生活達人陳映如在臉書分享，面對近日連日降雨、衣服洗完卻遲遲無法晾乾的情況，其實不一定得等太陽露臉，只要掌握幾個簡單技巧，即使在室內也能幫助衣物更快乾燥，避免悶出異味。

全台水庫一夜增加7千萬噸 曾文+烏山頭水庫蓄水率前進20％

在鋒面與西南氣流共同影響下，各地水庫水位持續回升，南部水情相對艱困的水庫曾文及烏山頭，至10日清晨止，蓄水率已回升至17.4％，水利署最新預估總降雨入流量上升至3.2億噸，相隔一夜，入流量增加7千萬噸。

傅子純急性白血病離世 醫揭難提早發現關鍵：跟大腸癌、肺癌不同

46歲演員傅子純驟逝震驚社會，台灣基進台北市黨部主委、心臟血管外科醫師吳欣岱表示，看到消息後相當難過，也提到身邊許多朋友都是因「新兵日記」認識傅子純，因此決定錄製影片，向大眾說明急性白血病這項疾病。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。