頸動脈狹窄69%不算重度 醫示警：斑塊「穩定度」才是關鍵

頸動脈負責供應大腦約2/3的血流，嚴重時恐導致缺血性腦中風，不少人健檢發現頸動脈狹窄50至69%，因未重度就鬆了一口氣，醫師提醒，現代頸動脈治療策略已全面升級為不看血管塞幾成，只看斑塊穩不穩，患者要提高警覺。

衛福部新營醫院院長兼神經內科主治醫師莊毓民指出，頸動脈狹窄50至69%，此區間剛好卡在「中度以上、高度未滿」的介入空窗期。他用流行語精準形容，就像「友達未滿」的曖昧期，表面看似沒事，實則暗潮洶湧，是最容易突然惡化的危險階段。

莊毓民說，臨床上，有些50%的輕中度斑塊，比70%的重度老斑塊更危險，因為它隨時會破裂！他指出，現代醫學評估頸動脈，早已打破「越緊越危險」的迷思，斑塊的「穩定度」才是關鍵。

莊毓民指出，臨床上，當高階影像顯示以下三大「爆彈特徵」，中風風險將幾何級數飆升：

1.斑塊內部不均質（質地不一，易剝離） 2.低回音（脂質核心）（脆弱、發炎中） 3.表面不規則或潰瘍

這代表斑塊極度不穩，如同隨時會被血流沖破的火山，一旦破裂形成血栓，下一秒就是急性大腦中風。

莊毓民說，頸動脈50–69%狹窄之所以危險，是因為它正面臨三大轉折：未達健保手術標準、動脈粥樣硬化已進展、斑塊正處於最脆弱的發炎期。若患者同時合併脂蛋白(a) [Lp(a)] 偏高，更是火上澆油。Lp(a) 是遺傳性脂質因子，具備「加速粥狀硬化」與「易形成血栓」兩大惡性特質。Lp(a) 偏高時，即使一般壞膽固醇（LDL）控制達標，體內仍存在強大殘餘風險，會直接促使斑塊崩解。

至於關鍵防禦對策，莊毓民表示，包括極速降低LDL壞膽固醇（抽離斑塊原料）、強力穩定斑塊結構（強化血管壁，防止破裂）、

嚴格控制血壓與戒菸。

近年醫學界高度建議積極考慮新一代長效降脂治療（如 PCSK9 路徑藥物），進行超前部署。

莊毓民院長呼籲，若健檢報告符合以下條件，請立即就醫：

1. 頸動脈 50–69% 中度狹窄。 2. 影像提示斑塊不穩定（低回音/潰瘍）。 3. 壞膽固醇（LDL）控制不佳。 4. 有抽菸習慣。 5. 檢驗發現 Lp(a) 偏高。