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阿里山林鐵6月11日恢復全線營運 巡檢完成排除落石倒木
受滯留鋒面及西南氣流影響，阿里山林業鐵路出現落石與倒木，部分軌道受阻，昨天及今天預警性停駛，確保旅客及行車安全，目前山區雨勢稍緩，林鐵及文資處已完成巡檢及清理作業，宣布6月11日起全線恢復營運，已訂票旅客1年內可在林鐵車站或統一超商IBON全額退費。
林鐵及文資處指出，嘉義山區受連日豪雨影響，部分路段出現落石及倒木，阿里山本線及支線6月9日至10日啟動預警性停駛，確保旅客及行車安全，雨勢趨緩後，針對沿線零星落石與倒木進行清理作業，逐一檢視軌道、邊坡及設施狀況，確認符合行車安全標準。
林鐵及文資處表示，目前已完成清理作業及路線巡檢，明天起全線恢復營運，包含本線嘉義至阿里山區間，以及園區內祝山、沼平及神木支線，均自6月11日起恢復正常行駛；同時提醒山區氣候變化快速，旅客應留意最新營運資訊及安全公告，以確保行程順利。
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