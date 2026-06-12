把生活開往風景裡 米其林夏季購胎禮遇登場 讓舒適是一段旅程的感受，更是一種生活方式

當生活被行程填滿，愈來愈多人開始嚮往一種不必趕路的旅行。

或許是週末清晨沿著海岸公路迎風前行，也可能是一趟載著家人與毛孩前往山林的短途出走。近年興起的「慢旅行」風潮，反映的不只是旅遊型態的轉變，更是現代人對生活節奏的重新思考——比起抵達哪裡，人們更在乎如何享受沿途的風景。

而舒適，正是這份體驗最重要的核心。

對米其林而言，輪胎不只是車輛與路面之間的接觸點，更是影響每一次駕馭感受的重要關鍵。延續「優異性能直到最後一里」的品牌精神，米其林持續透過創新技術，為駕駛者帶來兼具安全、舒適與效率的移動體驗。

生活就該過的舒適！米其林夏季促銷計畫開跑 購胎享收放自如百變包。 圖／台灣米其林 提供

今年，米其林同步升級廣受市場肯定的 Primacy 與 Pilot Sport 系列產品陣容，不僅擴展 Primacy 5 休旅車規格，更推出專為電動車與油電混合車打造的 Primacy 5 Energy 與 Pilot Sport 5 Energy，在靜肅性、續航效率與操控表現之間取得更全面的平衡，滿足新世代多元用車需求。

無論是一人獨享的公路時光，還是全家人的週末探索，米其林都希望讓每一次出發，都能多一些從容與安心。

米其林Primacy 5 以安全、舒適與耐磨表現的均衡定位深受市場肯定，今年再推出Primacy 5 energy，在優異基礎上進一步回應油電混合車及電動車對節能與寧靜車室空間的使用需求。米其林Pilot Sport 5 以優異操控性能與賽道技術傳承著稱，今年再推出Pilot Sport 5 energy，節能耐磨更加適電。 圖／台灣米其林 提供

為旅程騰出空間 也為生活保留餘裕

真正的舒適，往往來自那些被妥善整理的細節。

台灣米其林今年夏季推出「生活就該過得舒適」限時購胎活動，希望陪伴車主用更自在的方式享受每一次出遊時光。

即日起至7月31日止，凡於台灣米其林輪胎LINE官方帳號公告之指定銷售通路購買四條15吋（含）以上米其林乘用車胎，並完成LINE活動登錄，即可獲得兼具設計感與實用性的「收放自如百變包」。

採用模組化活動隔層設計，可依照不同需求自由調整收納空間，無論是露營裝備、親子用品、寵物外出配件或日常購物物品，都能輕鬆分類收納。讓後車廂不再只是堆放物品的空間，而成為井然有序的移動生活場域。

從舒適安靜的行駛體驗，到讓旅程更從容的收納設計，米其林希望陪伴每位車主在忙碌生活之間，找到屬於自己的留白時刻。

這個夏天，把方向盤握在手中，把風景留在路上。當車內空間變得更從容，生活也能跟著舒展開來。

台灣米其林「收放自如百變包」 搭配三段可自由調整的活動隔層，多元物品皆可輕鬆收納。 圖／台灣米其林 提供

【活動資訊】

活動期間：2026年6月1日至7月31日

活動辦法：

凡於指定通路購買四條15吋（含）以上米其林乘用車胎，並完成LINE登錄，即可獲得「收放自如百變包」乙個（數量有限，送完為止）。

更多活動詳情請參閱台灣米其林官方網站及LINE官方帳號公告。

【注意事項】

1. 活動每車僅限參加一次，完成購胎並須於台灣米其林輪胎LINE官方帳號完成相關資料登記。

2. 活動適用產品為15吋（含）以上之米其林乘用車胎(不含輕卡車胎)，限購買四條方符合資格。

3. 活動限台灣米其林輪胎股份有限公司指定銷售規格，活動內容不包含平行輸入商品。

4. 活動適用通路以台灣米其林輪胎 LINE 官方帳號公告之指定銷售店點為主。

5. 獎項詳細內容請以台灣米其林輪胎官方網站公告為主。

6. 活動贈品數量有限，送完為止。

7. 活動贈品恕無法指定、替換、折現或轉讓。

8. 台灣米其林輪胎股份有限公司保有隨時變更、調整與終止本活動之權利，修正訊息以台灣米其林輪胎LINE 官方帳號公告內容為準，恕不另行個別通知。