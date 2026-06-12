把生活開往風景裡 米其林夏季購胎禮遇登場 讓舒適是一段旅程的感受，更是一種生活方式
當生活被行程填滿，愈來愈多人開始嚮往一種不必趕路的旅行。
或許是週末清晨沿著海岸公路迎風前行，也可能是一趟載著家人與毛孩前往山林的短途出走。近年興起的「慢旅行」風潮，反映的不只是旅遊型態的轉變，更是現代人對生活節奏的重新思考——比起抵達哪裡，人們更在乎如何享受沿途的風景。
而舒適，正是這份體驗最重要的核心。
對米其林而言，輪胎不只是車輛與路面之間的接觸點，更是影響每一次駕馭感受的重要關鍵。延續「優異性能直到最後一里」的品牌精神，米其林持續透過創新技術，為駕駛者帶來兼具安全、舒適與效率的移動體驗。
今年，米其林同步升級廣受市場肯定的 Primacy 與 Pilot Sport 系列產品陣容，不僅擴展 Primacy 5 休旅車規格，更推出專為電動車與油電混合車打造的 Primacy 5 Energy 與 Pilot Sport 5 Energy，在靜肅性、續航效率與操控表現之間取得更全面的平衡，滿足新世代多元用車需求。
無論是一人獨享的公路時光，還是全家人的週末探索，米其林都希望讓每一次出發，都能多一些從容與安心。
為旅程騰出空間 也為生活保留餘裕
真正的舒適，往往來自那些被妥善整理的細節。
台灣米其林今年夏季推出「生活就該過得舒適」限時購胎活動，希望陪伴車主用更自在的方式享受每一次出遊時光。
即日起至7月31日止，凡於台灣米其林輪胎LINE官方帳號公告之指定銷售通路購買四條15吋（含）以上米其林乘用車胎，並完成LINE活動登錄，即可獲得兼具設計感與實用性的「收放自如百變包」。
採用模組化活動隔層設計，可依照不同需求自由調整收納空間，無論是露營裝備、親子用品、寵物外出配件或日常購物物品，都能輕鬆分類收納。讓後車廂不再只是堆放物品的空間，而成為井然有序的移動生活場域。
從舒適安靜的行駛體驗，到讓旅程更從容的收納設計，米其林希望陪伴每位車主在忙碌生活之間，找到屬於自己的留白時刻。
這個夏天，把方向盤握在手中，把風景留在路上。當車內空間變得更從容，生活也能跟著舒展開來。
【活動資訊】
活動期間：2026年6月1日至7月31日
活動辦法：
凡於指定通路購買四條15吋（含）以上米其林乘用車胎，並完成LINE登錄，即可獲得「收放自如百變包」乙個（數量有限，送完為止）。
更多活動詳情請參閱台灣米其林官方網站及LINE官方帳號公告。
【注意事項】
1. 活動每車僅限參加一次，完成購胎並須於台灣米其林輪胎LINE官方帳號完成相關資料登記。
2. 活動適用產品為15吋（含）以上之米其林乘用車胎(不含輕卡車胎)，限購買四條方符合資格。
3. 活動限台灣米其林輪胎股份有限公司指定銷售規格，活動內容不包含平行輸入商品。
4. 活動適用通路以台灣米其林輪胎 LINE 官方帳號公告之指定銷售店點為主。
5. 獎項詳細內容請以台灣米其林輪胎官方網站公告為主。
6. 活動贈品數量有限，送完為止。
7. 活動贈品恕無法指定、替換、折現或轉讓。
8. 台灣米其林輪胎股份有限公司保有隨時變更、調整與終止本活動之權利，修正訊息以台灣米其林輪胎LINE 官方帳號公告內容為準，恕不另行個別通知。
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