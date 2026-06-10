台大「碎化刀」無傷口治癌將列自費手術 消融肝臟腫瘤…病人隔天可出院

癌症治療從大傷口手術，走向單孔微創手術，台大醫院近期導入全台首見的「碎化刀」技術，可在「無傷口」情況下，以高能量超音波消融病人體內腫瘤，即使病灶位於傳統手術、高溫燒灼技術不易到達的深處位置，也能在不傷及周邊血管、組織情況下完成手術。台大經臨床試驗治療近百位病人後，該術式上月取得衛福部食藥署認證，近期將列為台大自費手術項目之一。

一位64歲男性，因B型肝炎感染引發肝腫瘤，多年前手術切除肝葉後，去年8月癌症復發，且腫瘤位於肝臟正中間，若以傳統手術需切除大面積肝臟，以探針進行腫瘤高溫燒灼則有傷及周邊血管風險，台大醫院團隊以新型碎化消融技術為病人治療，將作為介質的「無氣水」承裝於水盆，放置病人腹部，經醫師以人工智慧（AI）定位後，10分鐘內切除腫瘤，未傷到周邊血管。

台大醫院院長余忠仁指出，腫瘤放射治療包括質子治療、重粒子治療及硼中子治療等，都需由病人皮膚外進入，高溫燒灼則需以探針刺入病人體內，碎化刀將高能量超音波集中於患部，周邊組織傷害減至最小，研究成果發表於「新英格蘭期刊」，獲國際廣泛重視，研判此種新型術式，未來將全面取代傳統手術，為培育人才，台大今天宣布成立亞洲首家「腫瘤碎化消融訓練中心」。

台大醫院癌症微創介入治療中心主任黃凱文指出，碎化刀手術就像「深水炸彈」，治療過程不僅患者皮膚完整沒有傷口，且超音波深入病人體內直達病灶，有如「破體無形、碎化虛空」，可閃避腫瘤周邊血管，將周邊組織傷害降至最低。這類聚焦超音波手術，另有民眾熟知的「海福刀」，其原理類似，但海福刀作用是產生熱能而非機械震波，且僅能用於良性腫瘤，而非惡性腫瘤病人。

黃凱文指出，若為肝臟正中間不好處理的腫瘤類型，即使經驗最豐富的醫師，以傳統手術切除至少要6小時，腹腔鏡手術則要7小時，碎化刀可在10至20分鐘內完成手術，且病人身體無傷口，隔日就能出院，年紀較大患者，傳統手術有感染、出血風險，適合使用此類手術，但病人身體必須承受全身麻醉插管，心肺功能較差者恐不適合，這項新術式未來自費費用，預計落在50萬以內。

碎化刀應用預期將擴及不同類型癌症。黃凱文指出，國際上已有針對多種腫瘤病人已碎化刀治療的研究進行中，發現腫瘤治療後患者體內免疫環境改變，單顆腫瘤碎化消融後，其他腫瘤也逐漸縮小，增加藥物合作空間，為此，台大醫院已提出申請，將進行碎化刀合併免疫治療的臨床試驗，探索這項新治療的可能性。