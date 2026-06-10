福衛八號最新一波取像 看見台灣各熟悉地標

國家太空中心（TASA）公開福衛八號最新一波遙測取像，一口氣釋出15幅衛星影像，內容涵蓋港口、機場、城市、離島、河川與海岸地景。透過解析度更高的光學遙測影像，不僅能清楚辨識台灣各地熟悉地標，也可觀察地貌、海象、河川，未來將應用於國土規畫、災害防救、環境監測、農業管理及海洋觀測等領域。

福衛八號是台灣第一個自製光學遙測衛星星系，第一顆衛星「齊柏林衛星」（FS-8A）去年11月29日搭乘SpaceX獵鷹九號火箭Transporter-15航班發射升空。福衛八號星系由TASA結合國內產學研界自主研發，規劃包含6顆原始解析度1米、2顆原始解析度小於1米的超高解析度光學遙測衛星，自2025年起逐年發射，預計2031年完成全星系佈建。

這波影像中，台北港、台中港、高雄港等大型港區樣貌清晰可見，包括碼頭配置、貨櫃堆場與大型船舶等細節都能辨識。影像也拍下淡江大橋、台中港周邊的MITSUI OUTLET PARK，以及高雄駁二特區旁的大港橋等地標；彰濱工業區影像中，甚至可見太陽能板上的特殊圖樣，顯示福衛八號在地表細節辨識上的能力。

桃園國際機場第三航廈也出現在這次公開影像中，即將完工的航廈與亮眼橘色空橋清楚呈現。衛星同時記錄桃園台地密集分布的埤塘景觀，這也是許多旅客從桃園機場起飛時，在空中常見的獨特地貌。

離島影像則呈現澎湖、小蘭嶼、龜山島等地的海岸線、水色變化與地形紋理。太空中心指出，放大澎湖影像後，還可看見整齊排列於淺海區的蚵棚與漁網，展現衛星影像在海洋活動觀測上的潛力。

在自然地景與災後地貌方面，清水斷崖、小林村遺址及太麻里溪出海口等影像，也記錄下地震、颱風豪雨與重大災害後留下的地貌變遷痕跡。未來預定興建於屏東九棚村的國家發射場域，也收錄在本次公開影像之中。

太空中心表示，光學遙測衛星取像雖然能提供高解析度地表資訊，但最大挑戰是雲層遮蔽，尤其台灣東北部常受雲量影響，要拍到晴朗無雲影像並不容易。這次秀姑巒溪影像中，也可看見雲層覆蓋的狀況。不過，福衛八號具備每日再訪能力，每天都有機會再次經過同一地區，相較過去更有機會捕捉到清晰、少雲的影像。

除了地表景觀，衛星影像也能觀察海面紋理。太空中心指出，海面上深淺不同的條紋，往往與季風吹拂、海面風場與洋流有關，從影像中可進一步推測當時海面風況與天氣變化。此次影像拍攝於冬季，正值台灣相對乾燥季節，也可從河川影像中看見寬廣河道露出大片河床，實際水流範圍相對較小。透過長期連續觀測，衛星資料可記錄不同季節與天候條件下的環境變化。

這批影像除在TASA社群平台公開，明起於看見．齊柏林基金會「齊空間」舉辦的《RE見》特展展出。

齊柏林衛星影像_小林村遺址。圖／國家太空中心提供

齊柏林衛星影像_台北橋與淡江大橋。圖／國家太空中心提供

齊柏林衛星影像_塔瓦溪口。圖／國家太空中心提供

齊柏林衛星影像_澎湖。圖／國家太空中心提供

齊柏林衛星影像_桃園航空城。圖／國家太空中心提供

齊柏林衛星影像_小蘭嶼。圖／國家太空中心提供