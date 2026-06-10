快訊

同車4死2傷…她剛參加完父親告別式 開車去用餐「逆向撞上聯結車」

台股休息一天又重摔！創史上第六大跌點 分析師：一特徵符合技術回檔

錯認3年！波蘭正妹以為每天搭北捷「香蕉線」 網笑：你不孤單

聽新聞
0:00 / 0:00

花生價跌 張嘉郡要求農業部提高轉作獎勵價格

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立委張嘉郡。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委張嘉郡。圖／聯合報系資料照片

雲林第一期花生採收開盤價跌三、四成，創十年新低，疑受政府開放美國花生零關稅進口影響。國民黨立委張嘉郡今要求農業部盡速研議提高轉作價格，並落實標示原產地，保障本土農民的生計與消費者的知情權。

張嘉郡今在經濟委員會審查農業部基金預算時提出主決議，要求農業部針對即將開放美國零關稅花生進口，一個月內研議提高現行每公頃3萬5000元的轉作獎勵金，以保障本土農民的生計。

張嘉郡表示，花生價格崩跌的原因有很多，包括市場的庫存量大，以及美國零關稅花生進口的預期心理，導致下游廠商不願提前下訂單等，農業部應儘速提出對策，絕對不能袖手旁觀。

張嘉郡指出，一個多月前她就向政府示警，當時還被說是危言聳聽，農業部當初也承諾要落實「產地標示」，協助消費者識別國產花生及建制「冷鏈及乾燥中心」等，她要求農業部盡快對外說明進度，讓農民安心。

張嘉郡要求，相關部門應針對加工食品落實「原料原產地」的明確標示，避免業者玩文字遊戲，可以參考其他國家的規定，以保障本土農民生計與消費者知情權。她已提案修正「食品安全衛生管理法」第22條，避免讓進口花生等零關稅叩關產生「洗產地」的爭議。

張嘉郡 農業部 雲林

延伸閱讀

國產花生價格暴跌 立委：轉作金每公頃提高到10.5萬

花生價崩！農民叫苦 怒斥政府沒作為

關稅效應 國產花生跌價3成 10年新低

花生價跌陳駿季喊聯合稽查 張麗善：支持嚴格徹查

相關新聞

暴雨襲山區道路坍方中斷 南投仁愛鄉緊急宣布下午停班課

受到滯留鋒面與強烈西南氣流影響，南投縣山區降下劇烈豪雨。南投縣政府今天中午緊急宣布，仁愛鄉因雨量已達停班停課標準，且山區有坍方、落石及土石流等致災風險，為顧及通勤民眾與師生安全，自今日下午起停止上班、停止上課。

以為只是濕疹！女子私密處癢多年沒好 醫切片驚見罕見皮膚癌

私密處搔癢、紅疹反覆發作，許多人第一時間可能會以為只是濕疹、黴菌感染或一般皮膚炎，但若多年治療都沒有改善，就要提高警覺。皮膚科醫師黃麗珊在臉書分享門診案例，一名太太多年來因會陰部反覆搔癢就醫，曾擦過許多藥膏，症狀卻始終沒有好轉，甚至不時出現紅疹、脫屑及破皮情形，最後經皮膚切片檢查，才確診為少見皮膚癌「乳房外佩吉特氏病」。

誇張！車外大雨車內小雨 員林客運乘客坐車還得撐傘

連日雨勢不停，彰化縣員林客運一輛客車車頂的逃生窗口因防水膠條老化，雨水從車頂不斷滴落，車外下大雨、車內下小雨，形成乘客必須撐傘搭車的離譜情況。員林客運回應表示，針對會漏水的車輛，會加強防護處理，避免漏水情況再發生。

雨下不停衣服曬不乾？生活達人曝4招加速乾燥：不用苦等太陽

梅雨季一到，最讓人頭痛的事情之一就是衣服曬不乾。生活達人陳映如在臉書分享，面對近日連日降雨、衣服洗完卻遲遲無法晾乾的情況，其實不一定得等太陽露臉，只要掌握幾個簡單技巧，即使在室內也能幫助衣物更快乾燥，避免悶出異味。

全台水庫一夜增加7千萬噸 曾文+烏山頭水庫蓄水率前進20％

在鋒面與西南氣流共同影響下，各地水庫水位持續回升，南部水情相對艱困的水庫曾文及烏山頭，至10日清晨止，蓄水率已回升至17.4％，水利署最新預估總降雨入流量上升至3.2億噸，相隔一夜，入流量增加7千萬噸。

傅子純急性白血病離世 醫揭難提早發現關鍵：跟大腸癌、肺癌不同

46歲演員傅子純驟逝震驚社會，台灣基進台北市黨部主委、心臟血管外科醫師吳欣岱表示，看到消息後相當難過，也提到身邊許多朋友都是因「新兵日記」認識傅子純，因此決定錄製影片，向大眾說明急性白血病這項疾病。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。