以為只是濕疹！女子私密處癢多年沒好 醫切片驚見罕見皮膚癌

私密處搔癢、紅疹反覆發作，許多人第一時間可能會以為只是濕疹、黴菌感染或一般皮膚炎，但若多年治療都沒有改善，就要提高警覺。皮膚科醫師黃麗珊在臉書分享門診案例，一名太太多年來因會陰部反覆搔癢就醫，曾擦過許多藥膏，症狀卻始終沒有好轉，甚至不時出現紅疹、脫屑及破皮情形，最後經皮膚切片檢查，才確診為少見皮膚癌「乳房外佩吉特氏病」。

黃麗珊表示，這名患者的病灶已持續多年，且治療效果不佳，因此建議她接受皮膚切片。當病理報告出爐，診斷結果為會陰部的 Extramammary Paget Disease，簡稱 EMPD，也就是「乳房外佩吉特氏病」。患者聽到結果後雖然難以置信，但也透露，其實早在COVID-19疫情前，「醫生就有建議我切片了」，只是後來因疫情延誤，加上檢查私密部位感到害羞，「女生要看那個部位真的很不好意思」，才一路拖到現在。

黃麗珊指出，很多人因為害羞、擔心檢查不舒服，或認為只是單純皮膚問題，而延誤診斷時機。但皮膚癌不一定都像大家想像中，是一顆明顯突起的腫瘤，有時也可能表現為長期不癒的紅疹、搔癢或破皮，因此容易被誤認為慢性濕疹或感染。

她進一步說明，乳房外佩吉特氏病是一種少見皮膚癌，好發於富含頂漿腺的部位，包括外陰部、會陰部、陰囊及肛門周圍等。由於早期外觀常與濕疹、黴菌感染或慢性皮膚炎相似，因此不容易在第一時間被發現。

黃麗珊提醒，若私密處出現長期搔癢，持續數個月甚至數年，或紅疹反覆發作、擦藥效果不佳、容易復發，甚至出現脫屑、糜爛、滲液、顏色改變或範圍逐漸擴大等情況，都應尋求皮膚科或相關專科醫師評估。尤其是經過多次治療仍未改善的病灶，更應考慮進一步檢查。

至於許多人害怕的切片檢查，黃麗珊也強調，皮膚切片通常是在局部麻醉下進行，時間不長，卻能提供最關鍵的診斷資訊。她提醒，真正耽誤病情的，往往不是疾病本身，而是「再等等看」的心態。若一塊皮膚反覆發炎、搔癢多年卻始終治不好，不要只是一直更換藥膏，及早透過檢查找出原因，才有機會把握最佳治療時機。

根據「台北榮總皮膚部」資訊，「EMPD」若屬於原發性且侷限在表皮內，通常預後較好；只要接受合適治療，整體存活率與一般人口沒有明顯差異。不過，由於此病約有2至3成可能與內臟癌症有關，確診後通常建議安排進一步檢查，尤其是生殖泌尿道與腸胃道評估，必要時可做膀胱鏡、胃鏡、大腸鏡、正子電腦斷層或前哨淋巴結切片。

治療上以根治性手術切除為首選，目標是完整移除病灶、降低復發風險。若患者身體狀況不適合手術，或病灶位置、範圍不適合切除，也可考慮其他治療方式，包括外用 imiquimod 藥膏、光動力治療、局部放射治療，或系統性化學治療等。

需要注意的是，非手術治療通常復發率較高，即使接受治療後，EMPD 仍可能在多年後復發，甚至復發時間可長達15年以上。因此，治療後不能掉以輕心，仍需長期定期追蹤，及早發現復發或轉移跡象。