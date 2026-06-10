花生價跌陳駿季喊聯合稽查 張麗善：支持嚴格徹查

雲林縣是全台最大花生產地，近日採收價格疑受美國花生將零關稅進口影響應聲下挫，農業部長陳駿季今表示，美國花生還未進口，協定尚未生效，如有刻意以不實謠傳打壓收購價，將展開聯合稽查。雲林縣長張麗善表示，支持部長嚴格徹查，不希望市場持續低迷，也希望農業部針對台美關稅影響盡快提出短中長期規畫，不要等到時間到了才頭痛醫頭。

陳駿季今天在立法院會前受訪指出，目前雲林花生仍處採收初期，採收比例不到5%，卻傳出有特定人士或盤商以美國花生未來進口為由壓低收購價格。他強調，目前進口花生狀況與過去並無不同，相關政策也尚未實施，不應以尚未生效的措施影響產地行情，將展開聯合稽查，維護農民權益。

對此，雲林縣長張麗善表示，支持農業部嚴格徹查，絕不能容許不肖業者藉機壓低花生收購價格，讓辛苦耕作的農民成為受害者。

她表示，台美關稅協定幾乎塵埃落定，美國農產品什麼時候會進來，農業部要有長遠的規畫跟短中長期的計畫，不能等到時間到了。才要來頭痛醫頭，應該要有預期的準備，把傷害降到最低，這是公部門應該要做的，農民也才能比較安心。

張麗善表示，農民目前最需要的是明確訊息與政策方向。政府應讓農民了解，在國際經貿談判的變局下，國家將透過哪些保護機制協助農民，農業安全基金如何運作、如何提供實質支持，都應盡速向外界說明。

她表示，無論是農民要持續耕作、轉型經營或調整作物布局，都需要建立在明確政策基礎上，農民最在意的是未來在哪裡、希望在哪裡，政府有責任把方向講清楚，讓農民安心打拚。