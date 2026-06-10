快訊

蘆洲73歲老翁被2車撞倒輾過送醫不治 肇事女駕駛毒駕致死收押

含糖咖啡、加工肉都上榜 心臟科醫師籲早上9點前少碰5種食物

台北捷運北門站出口旁出現天坑 變電箱也陷落緊急開挖

聽新聞
0:00 / 0:00

捷運北門站天坑緊鄰市民大道高架橋 市府出動透地雷達檢測

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
捷運北門站人行道出現天坑。圖／議員陳怡君提供
捷運北門站人行道出現天坑。圖／議員陳怡君提供

捷運北門站3號出口旁人行道，上午出現天坑，連台電的變電箱也陷落。台北市議員陳怡君指出，天坑處緊鄰市民大道高架橋，建請建管處與新工處針對該高架橋沿線結構及地面下之土層進行掏空檢測，新工處也已經出動透地雷達進行檢測中。

北市工務局指出，該處是鐵路局轄管的土地，旁邊有北市住都中心的建案，目前台電先到場移置變電箱，北市工務局已經協助通知相關單位開挖，釐清原因。

陳怡君指出，市府應採取科技手段，包含透地雷達巡檢、地體變形監測及地下水位觀測，對周邊地底進行地毯式安全檢查，防止地下掏空危機波及市民大道高架橋。

陳怡君建議，透地雷達（GPR）巡檢，利用透地雷達探測，對天坑周邊道路進行掃描，在路面塌陷前，精準抓出肉眼看不到的地下空洞與局部掏空，保障民眾用路安全。

另外，鄰防與地體變形監測：在天坑周邊道路與建築物設置「傾斜儀」與「沉陷觀測點」，一旦發現數據有異常位移，立刻預警。以及地下水位觀測：密切監控周邊的地下水位變化。水位的異常暴跌，往往代表地下土壤正被水流帶走。

捷運北門站人行道出現天坑，北市新工處出動透地雷達進行檢測中。圖／議員陳怡君提供
捷運北門站人行道出現天坑，北市新工處出動透地雷達進行檢測中。圖／議員陳怡君提供

天坑 高架橋 人行道 陳怡君

延伸閱讀

影／稍微下沉後整個陷落！北市人行道天坑秒吞變電箱畫面曝

疑因大雨沖刷路基！高雄鳳山出現大型200公分天坑 路段封鎖警戒中

影／高雄鳳山豪雨釀路面塌陷 3公尺天坑急封路

吸菸區設幼兒園旁…北市議員批選址亂無章法 蔣萬安：研擬設置要點

相關新聞

暴雨襲山區道路坍方中斷 南投仁愛鄉緊急宣布下午停班課

受到滯留鋒面與強烈西南氣流影響，南投縣山區降下劇烈豪雨。南投縣政府今天中午緊急宣布，仁愛鄉因雨量已達停班停課標準，且山區有坍方、落石及土石流等致災風險，為顧及通勤民眾與師生安全，自今日下午起停止上班、停止上課。

誇張！車外大雨車內小雨 員林客運乘客坐車還得撐傘

連日雨勢不停，彰化縣員林客運一輛客車車頂的逃生窗口因防水膠條老化，雨水從車頂不斷滴落，車外下大雨、車內下小雨，形成乘客必須撐傘搭車的離譜情況。員林客運回應表示，針對會漏水的車輛，會加強防護處理，避免漏水情況再發生。

雨下不停衣服曬不乾？生活達人曝4招加速乾燥：不用苦等太陽

梅雨季一到，最讓人頭痛的事情之一就是衣服曬不乾。生活達人陳映如在臉書分享，面對近日連日降雨、衣服洗完卻遲遲無法晾乾的情況，其實不一定得等太陽露臉，只要掌握幾個簡單技巧，即使在室內也能幫助衣物更快乾燥，避免悶出異味。

全台水庫一夜增加7千萬噸 曾文+烏山頭水庫蓄水率前進20％

在鋒面與西南氣流共同影響下，各地水庫水位持續回升，南部水情相對艱困的水庫曾文及烏山頭，至10日清晨止，蓄水率已回升至17.4％，水利署最新預估總降雨入流量上升至3.2億噸，相隔一夜，入流量增加7千萬噸。

傅子純急性白血病離世 醫揭難提早發現關鍵：跟大腸癌、肺癌不同

46歲演員傅子純驟逝震驚社會，台灣基進台北市黨部主委、心臟血管外科醫師吳欣岱表示，看到消息後相當難過，也提到身邊許多朋友都是因「新兵日記」認識傅子純，因此決定錄製影片，向大眾說明急性白血病這項疾病。

連日致災豪雨 高雄桃源、六龜亮土石流大規模崩塌紅色警戒

依據中央氣象署預報資料，滯留鋒面帶來的大雨在近日將帶來持續影響。農業部土石流及大規模崩塌防災資訊網今早發布最新消息，土石流紅色警戒計36條分布於高雄市桃源區，其中高雄市六龜區有大規模崩塌紅色警戒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。