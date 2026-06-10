捷運北門站天坑緊鄰市民大道高架橋 市府出動透地雷達檢測

捷運北門站3號出口旁人行道，上午出現天坑，連台電的變電箱也陷落。台北市議員陳怡君指出，天坑處緊鄰市民大道高架橋，建請建管處與新工處針對該高架橋沿線結構及地面下之土層進行掏空檢測，新工處也已經出動透地雷達進行檢測中。

北市工務局指出，該處是鐵路局轄管的土地，旁邊有北市住都中心的建案，目前台電先到場移置變電箱，北市工務局已經協助通知相關單位開挖，釐清原因。

陳怡君指出，市府應採取科技手段，包含透地雷達巡檢、地體變形監測及地下水位觀測，對周邊地底進行地毯式安全檢查，防止地下掏空危機波及市民大道高架橋。

陳怡君建議，透地雷達（GPR）巡檢，利用透地雷達探測，對天坑周邊道路進行掃描，在路面塌陷前，精準抓出肉眼看不到的地下空洞與局部掏空，保障民眾用路安全。

另外，鄰防與地體變形監測：在天坑周邊道路與建築物設置「傾斜儀」與「沉陷觀測點」，一旦發現數據有異常位移，立刻預警。以及地下水位觀測：密切監控周邊的地下水位變化。水位的異常暴跌，往往代表地下土壤正被水流帶走。