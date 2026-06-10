橫向國道收費？高公局回應立委提案：以往不收費的理由還在

國道基金今年營運資金缺口高達266.94億元，創8年最大，明年起至2033年包含國7高雄路段等多項重大建設將推動，經費需求逾4000億元，財務壓力大，但國道通行費逾10年未調整，立委林俊憲提案，要求高公局研議橫向國道收費可行性；高公局表示，3個月內提出研究報告，但「以往橫向國道不收費的理由還在」。

國道基金經營以自給自足為原則，國道基金2019年至2026年底財務流動性概況指出，除2023年及2024年底外，營運資金均呈負值，2026年底預計擴增至負266.94億元，今年為2019年底以來流動資金缺口最大年度。

主因為高公局同期間推動多項重大工程計畫，包含國道7號高雄路段計畫、國道1號楊梅至頭份拓寬工程、國1甲線等18項專案計畫，國道建設整體經費需求高達3499.48億元；另根據交通部規劃，自2027年至2033年間，國道重大建設經費需求將超過4000億元，國道基金長期財務壓力沉重。

交通部指出，2026年（含）以後年度整體經費需求達4265.53億元，國道基金預計分別運用營運資金690.90億元、國庫撥款700.93億元，以及外借資金2873.7億元支應，舉債籌資比例高達67.37%。

立委林俊憲表示，雖然目前國道基金於今年及明年度仍維持收入大於支出，但重大建設密集推動、維護成本增加，以及未來償債需求持續擴張情況下，現行基金財源結構是否足以支應長期建設需求，已成重要課題。

林俊憲說，尤其現行國道通行費制度自實施迄今逾10年未進行全面檢討與調整，面對交通量變化、物價上升、建設成本增加，相關費率及收費結構待重新檢視。現行國道收費模式多集中於縱向國道使用，對於部分橫向國道及高快速路網使用公平性、車流分流效果及基金挹注功能，有進一步研議空間。

另林俊憲也要求高公局，全面檢討國道基金中長期財務結構與永續性，針對國道通行費10年未調整現況，評估不同車種、使用強度、尖峰時段及道路負荷情況下之合理費率制度，並研議橫向國道收費可行性、交通衝擊及配套措施，並於3個月內提出報告。立法院交通委員會今也通過該提案。

高公局長陳文瑞說，委員提案請高公局針對橫向國道收費等議題提出分析、建議和說明，將依照通過提案內容，於3個月內提出相關分析。

但陳文瑞也表示，之前高公局也曾針對橫向國道是否收費議題檢討，橫向國道考量交通需求的觀點，過往的研議案沒有對橫向國道實施收費，「以往橫向國道不收費的道理、理由都還在」。

目前橫向國道包含國2、國4、國6、國8、國10皆不收費，5條橫向國道中以前往桃園國際機場的國2交通量最多。

根據高公局統計，2021年至2023年國2交通量由835百萬車公里成長至918百萬車公里，呈現穩定且明顯上升趨勢，2024年略降至909百萬車公里，2025年則小幅回升至912百萬車公里；若以2025年與2021年相比，成長約9.2%，國2交通量也是5條橫向國道中最多。